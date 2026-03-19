Rakow-Fiorentina diretta Conference League: segui l'ottavo di finale LIVE
La Fiorentina si gioca la qualificazione ai quarti di Conference League in Polonia. Dopo la vittoria per 2-1 conquistata in extremis al Franchi contro il Rakow, la squadra di Vanoli affronta la squadra polacca per accedere al prossimo turno del torneo europeo. Chi vincerà, affronterà la vincente tra AEK Larnaca e Crystal Palace. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
18:46
1' - Inizia Rakow-Fiorentina
Inizia la sfida tra Rakow e Fiorentina: primo possesso per i viola.
18:30
Harrison: "La vittoria a Cremona fa parte del passato, vogliamo andare avanti in Conference"
Harrison ha parlato a Sky Sport: "Vittoria importante a Cremona per la posizione in campionato. Ci piace preparare ogni partita nel migliroe dei modi. Ora Cremona fa parte del passato, pensiamo a stasera, partita importante, vogliamo andare il piùlontano possibile in Conference. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Nelle ultime partite abbiamo avuto delle difficoltà, dovremo essere bravi a mettere in campo quello che abbiamo preparato. Loro sono bravi nelle ripartenze. Dobbiamo cercare di fare uno o due gol per giocare con tranquillità".
18:20
La critica di Ndour: "Il campo non è in ottime condizioni"
Il centrocampista della Fiorentina, che partirà titolare, nella conferenza stampa alla vigilia della partita ha parlato delle brutte condizioni del campo: LE SUE PAROLE.
18:10
Ferrari ricorda Joe Baroni a due anni dalla morte: "Ha lasciato un segno, sarà sempre con noi"
Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha parlato così a Sky Sport prima della partita: "La coppa ci dà l'opportunità di andare avanti e di slegarci dai pensieri del campionato. Abbiamo visto quanto è difficile andare avanti in Europa. Oggi è l'anniversario della morte di Barone: Joe ha lasciato un segno enorme per tutti quanti nomi, è stata la forza e la tenacia. Una persona che ci manca, ha lasciato un segno e a noi non ci lascerà mai. Abbiamo avuto due pasis, uno fino a gennaio e un altro con l'anno nuovo. La gestione delle situazioni si sta migliorando, ma abbiamo visto quanto è facile cadere: bisogna pensare solo sulla partita singola".
18:00
La conferenza di Vanoli
"Non penso all'Inter, la Conference League obiettivo della Fiorentina": le parole dell'allenatore dei viola alla vigilia della partita contro il Rakow.
17:50
Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: tutte le info e i canali in tv per seguire la partita.
17:40
La formazione ufficiale della Fiorentina
FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini.
A disposizione: De Gea, Kouadio, Kospo, Piccoli, Gosens, Pongracic, Bonanno, Mandragora, Gudmundsson, Braschi, Fabbian, Leonardelli. Allenatore: Vanoli.
17:35
Rakow, la formazione ufficiale
RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski, Repka, Jean Carlos; Makuch, Braut Brunes, Ivi López. A disposizione: Trelowski, Mosór, Bulat, Amorim, Arsenic, Ilenic, Mircetic, Napieraj, Rocha, Diaby-Fadiga, Czeremski. Allenatore: Tomczyk.
17:30
La probabile formazione di Vanoli
Vanoli si affida a Piccoli, Fabbian alle sue spalle: ecco il possibile undici scelto dal tecnico della Viola per il match di Conference League.
17:20
Rakow-Fiorentina, cresce l'attesa
Tutto pronto all'ArcelorMittal Park di Sosnowiec per la sfida tra Rakow e Fiorentina , sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: fischio d'inizio in programma alle 18:45.
ArcelorMittal Park - Sosnowiec