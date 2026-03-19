Rakow-Fiorentina diretta Conference League: segui l'ottavo di finale LIVE

18:30

Harrison: "La vittoria a Cremona fa parte del passato, vogliamo andare avanti in Conference"

Harrison ha parlato a Sky Sport: "Vittoria importante a Cremona per la posizione in campionato. Ci piace preparare ogni partita nel migliroe dei modi. Ora Cremona fa parte del passato, pensiamo a stasera, partita importante, vogliamo andare il piùlontano possibile in Conference. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Nelle ultime partite abbiamo avuto delle difficoltà, dovremo essere bravi a mettere in campo quello che abbiamo preparato. Loro sono bravi nelle ripartenze. Dobbiamo cercare di fare uno o due gol per giocare con tranquillità".

18:20

La critica di Ndour: "Il campo non è in ottime condizioni"

Il centrocampista della Fiorentina, che partirà titolare, nella conferenza stampa alla vigilia della partita ha parlato delle brutte condizioni del campo: LE SUE PAROLE.

18:10

Ferrari ricorda Joe Baroni a due anni dalla morte: "Ha lasciato un segno, sarà sempre con noi"

Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha parlato così a Sky Sport prima della partita: "La coppa ci dà l'opportunità di andare avanti e di slegarci dai pensieri del campionato. Abbiamo visto quanto è difficile andare avanti in Europa. Oggi è l'anniversario della morte di Barone: Joe ha lasciato un segno enorme per tutti quanti nomi, è stata la forza e la tenacia. Una persona che ci manca, ha lasciato un segno e a noi non ci lascerà mai. Abbiamo avuto due pasis, uno fino a gennaio e un altro con l'anno nuovo. La gestione delle situazioni si sta migliorando, ma abbiamo visto quanto è facile cadere: bisogna pensare solo sulla partita singola".

18:00

La conferenza di Vanoli

"Non penso all'Inter, la Conference League obiettivo della Fiorentina": le parole dell'allenatore dei viola alla vigilia della partita contro il Rakow.

17:50

Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: tutte le info e i canali in tv per seguire la partita.

17:40

La formazione ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini.

A disposizione: De Gea, Kouadio, Kospo, Piccoli, Gosens, Pongracic, Bonanno, Mandragora, Gudmundsson, Braschi, Fabbian, Leonardelli. Allenatore: Vanoli.