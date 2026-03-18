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Vanoli ha in testa solo il Rakow: "Non penso all'Inter, la Conference League obiettivo della Fiorentina"

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale in Polonia, l'allenatore dei viola ha parlato in conferenza stampa e in tv: cos'ha detto

FIRENZE - Dopo il poker servito sul campo della Cremonese nello scontro diretto per la salvezza, che l'ha spinta a +4 sulla zona retrocessione, la Fiorentina si rituffa nella Conference League e si preparà a far visita ai polacchi del Rakow nel ritorno degli ottavi di finale in programma domani (giovedì 19 marzo, ore 18:45) a Sosnowiec. E alla vigilia della sfida, in cui i viola partiranno dal 2-1 conquistato nel primo round al 'Franchi', ha parlato in conferenza stampa e in tv il tecnico Palo Vanoli.

Le parole di Vanoli alla vigilia di Rakow-Fiorentina

"Vincere aiuta sempre, ti dà fiducia e convinzione, ma ora bisogna essere bravi a resettare tutto per concentrarci esclusivamente sull'impegno di domani, che può permetterci di andare avanti in coppa - ha dichiarato il tecnico della Fiorentina -. È un obiettivo a cui teniamo tutti molto, ma prima bisogna superare un avversario difficile e tignoso come il Rakow, che all'andata ci ha messo in difficoltà. Ci aspetta insomma un'altra partita impegnativa e servirà la massima concentrazione. Comunque il risultato di Cremona ci sta aiutando a recuperare prima e meglio le energie fisiche e nervose".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Kean a disposizione, out Fortini

Tra i 23 convocati mancano l'acciaccato Fortini e Solomon (ai box già da qualche settimana) oltre a Rugani e Brescianini (esclusi dalla lista Uefa), mentre è regolarmente presente Kean che lunedì è rimasto in panchina dopo lo stop per il problema alla tibia. ''Se Moise può giocare? Il fatto che fosse convocato per Cremona significa che era disponibile - ha risposto Vanoli -. Avrei voluto dargli qualche minutaggio ma ho dovuto cambiare Ranieri per i crampi. Comunque lui è pronto''. 

Turnover in Conference League prima dell'Inter

Difficile però al momento ipotizzare un impiego di Kean domani dal primo minuto sia perché Piccoli negli ultimi tempi è apparso in crescita, soprattutto perché domenica a Firenze arriverà l'Inter. ''Le scelte le faccio tenendo conto di una gara per volta, di sicuro - ha ribadito l'allenatore viola - domani manderò in campo quella che ritengo la formazione migliore, perché come detto teniamo alla Conference e vogliamo passare il turno''. Come all'andata è prevista un'ampia rotazione con i vari De Gea, Fagioli, Gudmundsson inizialmente in panchina. Quindi s'annunciano Christensen in porta, Parisi esterni difensivo, Harrison e Fazzini esterni con Fabbian a sostegno di Piccoli. Al seguito della Fiorentina la dirigenza al completo (Ferrari, Paratici e Goretti) e circa 450 tifosi.

 

 

 

 

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FIRENZE - Dopo il poker servito sul campo della Cremonese nello scontro diretto per la salvezza, che l'ha spinta a +4 sulla zona retrocessione, la Fiorentina si rituffa nella Conference League e si preparà a far visita ai polacchi del Rakow nel ritorno degli ottavi di finale in programma domani (giovedì 19 marzo, ore 18:45) a Sosnowiec. E alla vigilia della sfida, in cui i viola partiranno dal 2-1 conquistato nel primo round al 'Franchi', ha parlato in conferenza stampa e in tv il tecnico Palo Vanoli.

Le parole di Vanoli alla vigilia di Rakow-Fiorentina

"Vincere aiuta sempre, ti dà fiducia e convinzione, ma ora bisogna essere bravi a resettare tutto per concentrarci esclusivamente sull'impegno di domani, che può permetterci di andare avanti in coppa - ha dichiarato il tecnico della Fiorentina -. È un obiettivo a cui teniamo tutti molto, ma prima bisogna superare un avversario difficile e tignoso come il Rakow, che all'andata ci ha messo in difficoltà. Ci aspetta insomma un'altra partita impegnativa e servirà la massima concentrazione. Comunque il risultato di Cremona ci sta aiutando a recuperare prima e meglio le energie fisiche e nervose".

 

 

 

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