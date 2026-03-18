Vanoli ha in testa solo il Rakow: "Non penso all'Inter, la Conference League obiettivo della Fiorentina"

Tra i 23 convocati mancano l'acciaccato Fortini e Solomon (ai box già da qualche settimana) oltre a Rugani e Brescianini (esclusi dalla lista Uefa), mentre è regolarmente presente Kean che lunedì è rimasto in panchina dopo lo stop per il problema alla tibia . ''Se Moise può giocare? Il fatto che fosse convocato per Cremona significa che era disponibile - ha risposto Vanoli -. Avrei voluto dargli qualche minutaggio ma ho dovuto cambiare Ranieri per i crampi. Comunque lui è pronto''.

Turnover in Conference League prima dell'Inter

Difficile però al momento ipotizzare un impiego di Kean domani dal primo minuto sia perché Piccoli negli ultimi tempi è apparso in crescita, soprattutto perché domenica a Firenze arriverà l'Inter. ''Le scelte le faccio tenendo conto di una gara per volta, di sicuro - ha ribadito l'allenatore viola - domani manderò in campo quella che ritengo la formazione migliore, perché come detto teniamo alla Conference e vogliamo passare il turno''. Come all'andata è prevista un'ampia rotazione con i vari De Gea, Fagioli, Gudmundsson inizialmente in panchina. Quindi s'annunciano Christensen in porta, Parisi esterni difensivo, Harrison e Fazzini esterni con Fabbian a sostegno di Piccoli. Al seguito della Fiorentina la dirigenza al completo (Ferrari, Paratici e Goretti) e circa 450 tifosi.