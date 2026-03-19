Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario
Rakow-Fiorentina vale un posto nei quarti di finale di Conference League. All'ArcelorMittal Park i viola di Vanoli sfidano i polacchi di Tomczyk nel ritorno degli ottavi. Chi passa affronterà Crystal Palace o AEK Larnaca per l'accesso in semifinale. (0-0 all'andata, il ritorno si gioca in Inghilterra) Si torna in campo a distanza di sette giorni dal primo atto della doppia sfida. Si riparte dal 2-1 al Franchi con reti di Braut Brunes, Ndour e Gudmundsson su calcio di rigore.
Rakow-Fiorentina, data e orario
Rakow-Fiorentina è in programma oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 18:45, ArcelorMittal Park di Sosnowiec, in Polonia. Così come chi andrà avanti nel derby italiano di Europa League tra Roma e Bologna, la Fiorentina è chiamata a tenere accesa la fiammella della speranza di un quinto slot per le italiane nella prossima stagione di Champions League, che è ormai una sorta di missione impossibile.
Dove vedere Rakow-Fiorentina in diretta tv
Rakow-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Rakow-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport).
Rakow-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Rakow-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Tomczyk e Vanoli
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Arsenic, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski, Repka, Jean Carlos; Makuch, Ivi López; Braut Brunes. A disposizione: Trelowski, Mosór, Bulat, Amorim, Tudor, Ilenic, Mircetic, Napieraj, Rocha, Diaby-Fadiga, Czeremski. Allenatore: Tomczyk.
Indisponibili: Kochergin, Otieno, Pienko.
Squalificati: -.
Diffidati: Tudor.
FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Harrison, Fabbian, Fazzini; Piccoli. A disposizione: De Gea, Kouadio, Kospo, Parisi, Gosens, Pongracic, Bonanno, Fagioli, Gudmundsson, Braschi, Kean, Leonardelli. Allenatore: Vanoli.
Indisponibili: Fortini, Solomon.
Squalificati: -.
Diffidati: Comuzzo, Fagioli, Gudmundsson, Mandragora.
Rakow-Fiorentina vale un posto nei quarti di finale di Conference League. All'ArcelorMittal Park i viola di Vanoli sfidano i polacchi di Tomczyk nel ritorno degli ottavi. Chi passa affronterà Crystal Palace o AEK Larnaca per l'accesso in semifinale. (0-0 all'andata, il ritorno si gioca in Inghilterra) Si torna in campo a distanza di sette giorni dal primo atto della doppia sfida. Si riparte dal 2-1 al Franchi con reti di Braut Brunes, Ndour e Gudmundsson su calcio di rigore.
Rakow-Fiorentina, data e orario
Rakow-Fiorentina è in programma oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 18:45, ArcelorMittal Park di Sosnowiec, in Polonia. Così come chi andrà avanti nel derby italiano di Europa League tra Roma e Bologna, la Fiorentina è chiamata a tenere accesa la fiammella della speranza di un quinto slot per le italiane nella prossima stagione di Champions League, che è ormai una sorta di missione impossibile.