Corriere dello Sport.it
giovedì 19 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: le probabili formazioni di Tomczyk e Vanoli
TagsConference LeaguerakowFiorentina

Rakow-Fiorentina vale un posto nei quarti di finale di Conference League. All'ArcelorMittal Park i viola di Vanoli sfidano i polacchi di Tomczyk nel ritorno degli ottavi. Chi passa affronterà Crystal Palace o AEK Larnaca per l'accesso in semifinale. (0-0 all'andata, il ritorno si gioca in Inghilterra) Si torna in campo a distanza di sette giorni dal primo atto della doppia sfida. Si riparte dal 2-1 al Franchi con reti di Braut Brunes, Ndour e Gudmundsson su calcio di rigore.

Rakow-Fiorentina, data e orario

Rakow-Fiorentina è in programma oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 18:45, ArcelorMittal Park di Sosnowiec, in Polonia. Così come chi andrà avanti nel derby italiano di Europa League tra Roma e Bologna, la Fiorentina è chiamata a tenere accesa la fiammella della speranza di un quinto slot per le italiane nella prossima stagione di Champions League, che è ormai una sorta di missione impossibile

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Dove vedere Rakow-Fiorentina in diretta tv

Rakow-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Rakow-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 251 (Sky Sport UnoSky Sport 4K Sky Sport).

Rakow-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Rakow-Fiorentina anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Le probabili formazioni di Tomczyk e Vanoli

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Arsenic, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski, Repka, Jean Carlos; Makuch, Ivi López; Braut Brunes. A disposizione: Trelowski, Mosór, Bulat, Amorim, Tudor, Ilenic, Mircetic, Napieraj, Rocha, Diaby-Fadiga, Czeremski. Allenatore: Tomczyk.

Indisponibili: Kochergin, Otieno, Pienko.

Squalificati: -.

Diffidati: Tudor.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Harrison, Fabbian, Fazzini; Piccoli. A disposizione: De Gea, Kouadio, Kospo, Parisi, Gosens, Pongracic, Bonanno, Fagioli, Gudmundsson, Braschi, Kean, Leonardelli. Allenatore: Vanoli.

Indisponibili: Fortini, Solomon.

Squalificati: -.

Diffidati: Comuzzo, Fagioli, Gudmundsson, Mandragora.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Rakow-Fiorentina vale un posto nei quarti di finale di Conference League. All'ArcelorMittal Park i viola di Vanoli sfidano i polacchi di Tomczyk nel ritorno degli ottavi. Chi passa affronterà Crystal Palace o AEK Larnaca per l'accesso in semifinale. (0-0 all'andata, il ritorno si gioca in Inghilterra) Si torna in campo a distanza di sette giorni dal primo atto della doppia sfida. Si riparte dal 2-1 al Franchi con reti di Braut Brunes, Ndour e Gudmundsson su calcio di rigore.

Rakow-Fiorentina, data e orario

Rakow-Fiorentina è in programma oggi, giovedì 19 marzo, alle ore 18:45, ArcelorMittal Park di Sosnowiec, in Polonia. Così come chi andrà avanti nel derby italiano di Europa League tra Roma e Bologna, la Fiorentina è chiamata a tenere accesa la fiammella della speranza di un quinto slot per le italiane nella prossima stagione di Champions League, che è ormai una sorta di missione impossibile

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Conference League, risultati e calendarioSerie A, la Fiorentina cala il poker
1
Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orario
2
Dove vedere Rakow-Fiorentina in diretta tv
3
Le probabili formazioni di Tomczyk e Vanoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS