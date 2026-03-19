Conference League, il Crystal Palace soffre ma raggiunge la Fiorentina: battuto l'AEK Larnaca ai supplementari

Sarà Fiorentina-Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League. Primi verdetti nel pomeriggio. Serata dedicata alle gare di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Conference League . Alle 21 sono in programma quattro partite: Shakhtar-Lech (3-1 per gli ucraini al termine del match di andata); Sparta Praga-Az Alkmaar (2-1 per gli olandesi nel primo atto del doppio confronti); Strasburgo-Rijeka (2-1 per i francesi all'andata) e Rayo Vallecano-Samsuonspor (si riparte dal 3-1 per gli spagnoli all'andata).

Il Crystal Palace piega i ciprioti dell'AEK Larnaca ai supplementari: doppietta di Sarr

Oltre alla Fiorentina di Paolo Vanoli, che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro i polacchi del Rakow con Piccoli (68') che a risposto alla rete di Struski in avvio di ripresa facendo pesare il 2-1 per la Viola nel match di andata, altri tre sfide hanno preso il via alle 18:45. Il Crystal Palace di Oliver Glasner si piega ai tempi supplementari l'AEK Larnaca: 0-0 all'andata, 1-1 in terra cipriota al termine dei tempi regolamentari: sblocca Sarr al 14', pareggia Saborit al 63' che poi viene espulso per somma di ammonizioni al 74'. Lo stesso Sarr capitalizza la superiorità numerica degli inglesi con il timbro sulla qualificazione al 99'. Al 124' Larnaca in nove: rosso diretto per Ioannou. Nei quarti di finale sarà sfida con Kean e compagni.

AEK Larnaca-Crystal Palace 1-1: rivivi la diretta

Il Celje esce a testa alta: 2-0 ad Atene contro l'Aek

Sconfitta indolore per l'AEK contro gli sloveni del Celje, che esce a testa alta. Dopo il 4-0 dell'andata in favore dei greci, gli ospiti non lasciano nulla di intentato cercando una clamorosa rimonta: rete di Iosifov al 13', raddoppio di Pozeg al 42'. All'ottimo primo tempo non corrisponde, però, una ripresa altrettanto arrembante: i padroni di casa possono tirare un sospiro di sollievo e volare ai quarti di finale.

AEK Atene-Celje 0-2: rivivi la diretta

Posch sblocca Mainz-Sigma Olomouc: 2-0 per i tedeschi

Avanti anche i tedeschi del Mainz, che dopo il pari a reti inviolate in casa del Sigma Olomouc si impongono in casa con il risultato finale di 2-0. L'ex Bologna, Atalanta e Como, Posch sblocca la partita al primo minuto di gioco della ripresa, Sieb mette in ghiaccio il successo con il sigillo al minuto 82. Dal 76' cechi in dieci per il doppio giallo rimediato da Barath.

Mainz-Sigma Olomouc 2-0: rivivi la diretta