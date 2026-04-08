Vanoli: "Fiorentina in emergenza per la Conference? Non mi piace. Kean ha dolore..."

Pongracic: "Non possimo essere contenti della prestazione di Verona ma..."

In conferenza stampa è intervenuto anche Pongracic: "Non possiamo essere contenti della prestazione che abbiamo fatto a Verona ma possiamo esserlo della vittoria e dei tre punti che abbiamo portato a casa", ha affermato alla vigilia dei quarti di Conference League. "Passo dopo passo abbiamo ripreso la fiducia che ci mancava, ora possiamo venire qui a petto in fuori per giocare partite del genere. Se vieni qui a nasconderti sarà molto difficile. Non dobbiamo dimenticarci da dove siamo venuti, il nostro percorso non è finito, ogni gara è importante, senza pensare invece che una lo sia più dell'altra".