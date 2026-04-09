La Fiorentina crolla a Londra: il Crystal Palace vince 3-0 e 'vede' la semifinale

Crystal Palace-Fiorentina 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Le scelte di Glasner e Vanoli

Indisponibili Nketiah e Doucoure più lo squalificato Strand Larsen tra gli inglesi, in cui c'è l'ex laziale Kamada titolare in mediana e Mateta a fare da riferimento offensivo del 3-4-2-1. Out invece Kean, Solomon, Parisi e Fortini (oltre a Brescianini e Rugani, fuori lista Uefa) tra i viola, in campo con un 4-3-3 in cui sono Fabbian e Ndour a fare da mezzali ai lati di Fagioli e c'è Piccoli al centro del tridente, completato da Harrison e Gudmundsson.

Mateta su rigore e Mitchell lanciano il Crystal Palace

Avvio equilibrato al 'Selhurst Park' e buon approccio dei viola, che al 14' spaventano i tifosi di casa portando Gosens al tiro dal limite: sinistro di prima e palla a lato non di molto. Lo scampato pericolo scuote però il Crystal Palace che reagisce con Guessand: l'attaccante di Glasner prima sfiora il palo su un cross dalla destra di Munoz (18') e poi conclude debolmente in corsa senza impensierire De Gea (19'). Cresce l'aggressività dei padroni di casa che, dopo un tiro a lato di Sarr (20'), sbloccano la gara sul calcio di rigore concesso dall'arbitro lituano Rumsas (e confermato dal Var) per un'entrata di Dodo sullo stesso Guessand: giallo per il brasiliano (era diffidato, salterà il ritorno al 'Franchi') ed esecuzione perfetta di Mateta (24'), che spiazza De Gea e fa 1-0. La Fiorentina accusa il colpo, quasi sparisce dal campo e alla mezz'ora incassa il secondo gol: Kamada pennella per l'inserimento di Munoz (tenuto in gioco da Dodo) che fa da sponda in acrobazia per Mateta, De Gea salva sulla conclusione ravvicinata del francese ma non può niente sul tap-in vincente di Mitchell (31'). Il portiere viola deve poi intervenire al 39' sul tentativo dal limite di Canvot, dopo che sull'altro fronte Gudmundsson non era riuscito un minuto prima a intervenire di testa su un cross di Dodo.

Tris di Sarr: alla Fiorentina servirà un'impresa al Franchi

Si va al riposo con i padroni di casa avanti 2-0 e dagli spogliatoi ritornano in campo gli stessi ventidue per iniziare il secondo tempo, ma a sembrare diversa è la Fiorentina che sfiora subito il gol: bello scambio di Dodo con Harrison e cross basso per Fabbian, che sbaglia però un rigore in movimento calciando tutto solo di destro sulla traversa (51'). Il Crystal Palace non sta però a guardare e replica immediatamente con Kamada, che calcia però sul fondo (52'), ma i viola ora sono in partita e chiamano di nuovo in causa il portiere dei londinesi Henderson con un colpo di testa Gudmundsson (58') e poi con Piccoli (59'). Il primo cambio, forzato, è per gli inglesi che al 65' mandano in campo Yeremy Pino al posto dell'infortunato Guessand, mentre poco dopo Piccoli si prende il giallo per una sbracciata su Lacroix (69') così come fa poi Richards per un'entrata su Ndour. Il Crystal Palace torna a farsi pericoloso con un colpo di testa di Sarr (palla a lato di poco al 77') e arrivano così le prime mosse di Vanoli, con Balbo e Fazzini gettati nella mischia al posto di Gosens e Harrison (78'), ma ancora i padroni di casa sfiorano il tris con Mateta che, a due passi dalla porta, conclude incredibilmente fuori di testa (79'). Dopo un sinistro in curva di Ndour entra anche Comuzzo nella Fiorentina (fuori Pongracic all'82'), mentre Glasner si copre richiamando in panchina Mateta e rinforzando il centrocampo con Lerma (83'), poi murato in scivolato da Ranieri all'88'. Nessuno ferma invece al 90' Sarr, che su cross di Kamada firma di testa il definitivo 3-0: festa per i tifosi del Crystal Palace (che 'vede' la semifinale) e ko pesantissimo per la Fiorentina, a cui servirà ora un'impresa nel ritorno al Franchi in programma giovedì prossimo (16 aprile), solo tre giorni dopo il delicato impegno casalingo di campionato contro la Lazio.