Vanoli: "Orgoglioso della squadra. Possiamo riportare la Fiorentina in alto"

La Fiorentina supera il Crystal Palace ma non basta. I viola si impongono 2-1 nel ritorno dei quarti di Conference League , ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 3-0 subita all'andata. Gli inglesi accedono in semifinale. Ora per la squadra di Vanoli non resta che la salvezza in campionato. L’ultima vittoria contro la Lazio ha dato tranquillità, ma la missione non è ancora conclusa. " È stato bellissimo rivedere i tifosi che ci spingevano dall'inizio alla fine, grandi complimenti a questi ragazzi. Tutti stasera credevamo di fare l'impresa: lo 0-1 ci ha tagliato le gambe, ma mi è piaciuto l'orgoglio di provarci fino in fondo. So che, dall'inizio della stagione, questa è stata la partita più importante, perché non è semplice vincere contro una squadra di Premier", le parole del tecnico a Sky nel post partita.

Vanoli e il futuro della Fiorentina

"L'ho detto: penso a lavorare tutti i giorni e a stare insieme a questi ragazzi. Stasera sono orgoglioso perché ho visto una squadra lottare, e significa che qualcosa gli ho trasferito. Stiamo mettendo le basi per tornare a dare a Firenze qualcosa di importante. Adesso dobbiamo essere bravi a non fare passi indietro, ma solo avanti: ora c'è Lecce, una trasferta difficile". Infine, un aggiornamento sulle condizioni della squadra: "Fagioli ha avuto già dal riscaldamento un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini per Lecce. Moise stasera ha avuto un attacco influenzale e non era con noi".