L’incredibile rissa finale in Strasburgo-Mainz: Godo provoca, arrivano gli steward

Finale infuocato in Strasburgo-Mainz, ritorno dei quarti di Conference League , dove la squadra francese ha travolto gli avversari con un netto 4-0, ribaltando il 2-0 dell’andata e conquistando una clamorosa qualificazione. Ma a prendersi la scena, più del risultato, è stato quanto accaduto dopo il triplice fischio. A far esplodere la tensione è stata l’esultanza provocatoria di Martial Godo , che ha deciso di celebrare la vittoria in modo plateale proprio sotto il settore ospiti. L’ivoriano ha infatti appoggiato la propria maglia sulla bandierina del corner, un gesto che non è passato inosservato e che ha acceso immediatamente gli animi.

L’esultanza che scatena la rissa

Il gesto di Godo è stato interpretato come una provocazione dai giocatori del Mainz, scatenando una reazione immediata. In particolare Nadiem Amiri ha perso la calma, spingendo l’esterno dello Strasburgo e dando il via a una rissa in campo. Nel giro di pochi secondi la situazione è degenerata: diversi giocatori si sono accalcati, tra cui Stefan Posch e Philipp Tietz, mentre il clima diventava sempre più incandescente.

Caos totale e intervento degli steward

Nel parapiglia generale ha avuto la peggio Maxi Oyedele, finito a terra durante gli scontri. Per diversi minuti il campo è stato teatro di tensioni e spintoni, con i giocatori difficili da contenere. È stato necessario l’intervento degli steward per riportare la calma e separare i calciatori coinvolti. Al termine del caos, l’arbitro ha preso provvedimenti disciplinari, espellendo Amiri per il suo comportamento. Una serata che doveva celebrare la grande rimonta dello Strasburgo si è così trasformata in un finale rovente, con il risultato passato in secondo piano.