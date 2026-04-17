L’incredibile rissa finale in Strasburgo-Mainz: Godo provoca, arrivano gli steward
Finale infuocato in Strasburgo-Mainz, ritorno dei quarti di Conference League, dove la squadra francese ha travolto gli avversari con un netto 4-0, ribaltando il 2-0 dell’andata e conquistando una clamorosa qualificazione. Ma a prendersi la scena, più del risultato, è stato quanto accaduto dopo il triplice fischio. A far esplodere la tensione è stata l’esultanza provocatoria di Martial Godo, che ha deciso di celebrare la vittoria in modo plateale proprio sotto il settore ospiti. L’ivoriano ha infatti appoggiato la propria maglia sulla bandierina del corner, un gesto che non è passato inosservato e che ha acceso immediatamente gli animi.
L’esultanza che scatena la rissa
Il gesto di Godo è stato interpretato come una provocazione dai giocatori del Mainz, scatenando una reazione immediata. In particolare Nadiem Amiri ha perso la calma, spingendo l’esterno dello Strasburgo e dando il via a una rissa in campo. Nel giro di pochi secondi la situazione è degenerata: diversi giocatori si sono accalcati, tra cui Stefan Posch e Philipp Tietz, mentre il clima diventava sempre più incandescente.
Caos totale e intervento degli steward
Nel parapiglia generale ha avuto la peggio Maxi Oyedele, finito a terra durante gli scontri. Per diversi minuti il campo è stato teatro di tensioni e spintoni, con i giocatori difficili da contenere. È stato necessario l’intervento degli steward per riportare la calma e separare i calciatori coinvolti. Al termine del caos, l’arbitro ha preso provvedimenti disciplinari, espellendo Amiri per il suo comportamento. Una serata che doveva celebrare la grande rimonta dello Strasburgo si è così trasformata in un finale rovente, con il risultato passato in secondo piano.