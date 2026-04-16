Conference League, Strasburgo da urlo, Rayo Vallecano avanti col brivido. Lo Shakhtar c'è

Fuori la Fiorentina, che non sarà una delle semifinaliste della Conference League 2025/26: non basta il 2-1 al Franchi contro il Crystal Palace . Avanzano, invece, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk che sfruttano il 3-0 dell'andata contro gli olandesi dell' AZ Alkmaar pareggiando 2-2 in trasferta . Padroni di casa in svantaggio dal 58': il solito Alisson Santana centra l'angolino su assist di Elias . Al 73' la risposta dell'AZ con Jensen , direttamente su calcio di punizione e all'80' si materializza il sorpasso grazie a Sín, innescato da un colpo di testa di Kovács . Gioia effimera perchè all'83' Meirelles chiude un contropiede spinto da Ferreira e fissa il risutlato sul 2-2.

L'AEK Atene sfiora l'impresa, Palazón stacca il pass per il Rayo Vallecano

Non basta una gran partita all'AEK Atene per evitare l'eliminazione. Dopo la sconfitta per 3-0 contro gli spagnoli del Rayo Vallecano, i greci pattano momentaneamente i conti con una grande prestazione: al 13' Zine inizia la sua notte magica con un mancino sotto la traversa su assist Pilios; al 36' l'ex Cagliari Marin trasforma un calcio di rigore conquistato da Koïta per fallo di Ratiu. Avanti di due reti al riposo, l'AEK firma il 3-0 al 51' con un colpo di testa di Zine: doppietta per il sostituto di Jovic. Ma al 60 è l'icona del Rayo Vallecano, Palazón a trovare il mancino che rende la sconfitta la più dolce di sempre perché permette di avanzare. Finisce 3-1.

Poker dello Strasburgo: Mainz spazzato via dalla squadra più giovane d'Europa

Clamoroso poker dello Starburgo: la squadra più giovane d'Europa ribalta il Mainz sotto gli occhi di Wenger e vola in semifinale. Al 26' Nanasi scatena i francesi che all'andata avevano perso 2-0, gap azzerato al 35' da Ouattara di testa (assist di Enciso). Al 66' calcio di rigore parato da Batz a Emegha, ma la festa è solo rimandata perché al 69' Enciso stappa la festa su rifinitura di Godo e al 74' proprio Emegha si fa perdonare dopo una gran giocata dello scatenato Enciso.

Semifinali Conference League: date e orari

Le gare valide per l'andata delle semifinali di Conference League sono in programma giovedì 30 aprile. Le gare di ritorno si giocheranno il 7 maggio. Ecco le date delle semifinali di Conference (verranno ufficializzate nelle prossime ore dall'Uefa insieme agli orari):

Andata - Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (giovedì 30 aprile, ore 21); Rayo Vallecano-Strasburgo (giovedì 30 aprile, ore 21).

Ritorno - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (martedì 7 maggio, ore 21); Starsburgo-Rayo Vallecano (martedì 7 maggio, ore 21).