Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conference League, Strasburgo da urlo, Rayo Vallecano avanti col brivido. Lo Shakhtar c'è

La squadra più giovane d'Europa cala il poker contro il Mainz, gli spagnoli perdono 3-1 ma sono in semifinale come gli ucraini
5 min
TagsConference LeagueQuarti di finale Conference LeagueRitorno quarti di finale Conference League

Fuori la Fiorentina, che non sarà una delle semifinaliste della Conference League 2025/26: non basta il 2-1 al Franchi contro il Crystal Palace. Avanzano, invece, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk che sfruttano il 3-0 dell'andata contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar pareggiando 2-2 in trasferta. Padroni di casa in svantaggio dal 58': il solito Alisson Santana centra l'angolino su assist di Elias. Al 73' la risposta dell'AZ con Jensen, direttamente su calcio di punizione e all'80' si materializza il sorpasso grazie a Sín, innescato da un colpo di testa di Kovács. Gioia effimera perchè all'83' Meirelles chiude un contropiede spinto da Ferreira e fissa il risutlato sul 2-2.

L'AEK Atene sfiora l'impresa, Palazón stacca il pass per il Rayo Vallecano

Non basta una gran partita all'AEK Atene per evitare l'eliminazione. Dopo la sconfitta per 3-0 contro gli spagnoli del Rayo Vallecano, i greci pattano momentaneamente i conti con una grande prestazione: al 13' Zine inizia la sua notte magica con un mancino sotto la traversa su assist Pilios; al 36' l'ex Cagliari Marin trasforma un calcio di rigore conquistato da Koïta per fallo di Ratiu. Avanti di due reti al riposo, l'AEK firma il 3-0 al 51' con un colpo di testa di Zine: doppietta per il sostituto di Jovic. Ma al 60 è l'icona del Rayo Vallecano, Palazón a trovare il mancino che rende la sconfitta la più dolce di sempre perché permette di avanzare. Finisce 3-1.

Poker dello Strasburgo: Mainz spazzato via dalla squadra più giovane d'Europa

Clamoroso poker dello Starburgo: la squadra più giovane d'Europa ribalta il Mainz sotto gli occhi di Wenger e vola in semifinale. Al 26' Nanasi scatena i francesi che all'andata avevano perso 2-0, gap azzerato al 35' da Ouattara di testa (assist di Enciso). Al 66' calcio di rigore parato da Batz a Emegha, ma la festa è solo rimandata perché al 69' Enciso stappa la festa su rifinitura di Godo e al 74' proprio Emegha si fa perdonare dopo una gran giocata dello scatenato Enciso.

Semifinali Conference League: date e orari

Le gare valide per l'andata delle semifinali di Conference League sono in programma giovedì 30 aprile. Le gare di ritorno si giocheranno il 7 maggio. Ecco le date delle semifinali di Conference (verranno ufficializzate nelle prossime ore dall'Uefa insieme agli orari): 

Andata - Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (giovedì 30 aprile, ore 21); Rayo Vallecano-Strasburgo (giovedì 30 aprile, ore 21).
Ritorno - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (martedì 7 maggio, ore 21); Starsburgo-Rayo Vallecano (martedì 7 maggio, ore 21).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Conference League, risultati e calendarioFiorentina-Crystal Palace 2-1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS