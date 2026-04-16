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Conference League, le date delle semifinali: il programma completo

I quarti di finale hanno decretato le squadre che si giocheranno un posto per la finale: tutte ciò che c'è da sapere sulle prossime sfide del torneo
4 min
TagsConference League

Definito il quadro delle squadre qualificate al termine dei quarti di finale di Conference League. Quattro le squadre rimaste in gioco che si giocheranno un posto nella finale del torneo: sono Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, Rayo Vallecano, Strasburgo

Semifinali Conference League: date e orari

Le gare valide per l'andata delle semifinali di Conference League sono in programma giovedì 30 aprile. Le gare di ritorno si giocheranno il 7 maggio. Ecco le date delle semifinali di Conference (verranno ufficializzate nelle prossime ore dall'Uefa insieme agli orari): 

Andata - Shakhtar Donetsk-Crystal Palace (giovedì 30 aprile, ore 21); Rayo Vallecano-Strasburgo (giovedì 30 aprile, ore 21).
Ritorno - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (martedì 7 maggio, ore 21); Starsburgo-Rayo Vallecano (martedì 7 maggio, ore 21).

Dove vedere le semifinali di Conference League in diretta tv e live streaming

Tutte le partite valide per le semifinali di Conference League saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobile sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire le semifinali di Conference League anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Conference League, dove e quando si gioca la finale

Le semifinali decreteranno le due squadre che si giocheranno il trofeo europeo. La sede della finale della Conference League 2025/26 sarà la Red Bull Arena di Lipsia, stadio del Lipsia, già abituato alle grandi competizioni, infatti ha ospitato alcune partite dell'Europeo del 2024, e che può contenere 42.959 spettatori. L'appuntamento per la finale è fissato per mercoledì 27 maggio.

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