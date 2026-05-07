Crystal Palace-Rayo Vallecano finale di Conference League: data, orario e dove vederla in tv e streaming

ROMA - Crystal Palace contro Rayo Vallecano : sarà questa la sfida nella finale della Conference League 2025/26 . È il verdetto delle due sfide di ritorno delle semifinali, che hanno visto gli inglesi eliminare lo Shakhtar e gli spagnoli prevalere sullo Strasburgo .

Crystal Palace e Rayo Vallecano in finale: quando e a che ora si gioca

La finale di Conferece League è in programma il 27 maggio 2026 (alle ore 21). Oltre al trofeo, i vincitori dell'edizione 2025/26 guadagneranno un posto nella fase campionato della prossima Europa League (se non già qualificati attraverso le competizioni nazionali).

Conference League, quale stadio ospiterà la finale

La 5ª edizione della competizione si concluderà al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania. L'impianto tedesco, con una capienza di 47.000 posti, ha già ospitato cinque partite della Coppa del Mondo 2006 e quattro di Euro 2024, tra cui l'emozionante 1-1 tra Croazia e Italia nel Gruppo B.

Dove vedere la finale di Conference in tv e in streaming

La finale della Conference League 2025/26 sarà trasmessa in diretta tv su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV, mentre si attendono comunicazioni sulla possibile diretta in chiaro su TV8. Una diretta testuale del match sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.