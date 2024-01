Coppa d'Africa: Salah salva l'Egitto al 97', Ghana ko con Capo Verde

ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) - Un risultato a sorpresa nel primo incontro del Gruppo B della Coppa d'Africa in corso in Costa d'Avorio, con Salah che ha salvato l'Egitto come Osimhen aveva fatto qualche ora prima con la sua Nigeria nel Gruppo A. L'attaccante del Napoli ha segnato il gol del pari per i suoi all'esordio contro la Guinea Equatoriale, l'attaccante del Liverpool ha invece negato su rigore al 97' una clamorosa vittoria al Mozambico. Dopo l'immediato vantaggio siglato da Mostafa Mohamed (2'), gli egiziani si sono fatti rimontare incassando un micidiale uno-due firmato da Witi (55') e Bauque (58'). Nel recupero poi l'arbitro, su intervento del Var, ha assegnato un rigore per fallo Mostafa Mohamed e Salah dagli undici metri non ha fallito il 2-2.