Diretta Coppa d'Africa, Camerun-Guinea 1-1: pareggio di Magri LIVE

YAMOUSSOUKRO (COSTA D'AVORIO) - La Coppa d'Africa entra sempre di più nel vivo. Oggi (lunedì 15 gennaio) è il turno del Camerun: i 'Leoni indomabili', guidati dal centrocampista del Napoli Frank Anguissa e in panchina dall'ex Salernitana Rigobert Song, fanno il loro esordio nel gruppo C contro la Guinea del ct Diawara, priva dell'attaccante dello Stoccarda Guirassy, out per infortunio. Calcio d'inizio alle ore 18, segui la diretta della partita.