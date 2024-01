ROMA - Debutto in Coppa d'Africa senza Onana per il Camerun, opposto alla Guinea in uno dei match di apertura del Gruppo C, in cui il Senegal ha già battuto il Gambia. L'ex portiere dell'Inter infatti, tra i pali del Manchester United ieri (14 gennaio) nella sfida di Premier League pareggiata 2-2 a Old Trafford contro il Tottenham, non è riuscito con il suo jet privato a raggiungere in tempo i propri compagni di nazionale per un problema di sicurezza.