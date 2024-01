Diretta Coppa D'Africa, Algeria-Angola: ora LIVE la partita di oggi

BOUAKÉ (COSTA D'AVORIO) - La Coppa d'Africa continua. Algeria e Angola si sfidano nella prima giornata del Gruppo D . Le due nazionali partono con i favori del pronostico nel proprio raggruppamento, che è completato da Burkina Faso e Mauritania , che si sfideranno domani alle 15. L'Algeria di Bennacer e Mahrez è indicata dai bookmakers come la più probabile vincitrice del match. Aouar partirà dalla panchina. Con l'Angola non c'è Nzola . Calcio d'inizio alle ore 21 , segui la diretta della partita.

22:01

Algeria avanti con merito

Algeria avanti con merito all'intervallo contro l'Angola. Si scaldano le seconde linee.

21:49

45+4' - Fine primo tempo

Fine primo tempo: Algeria-Angola 1-0, gol di Bounedjah al 18'.

21:48

45+3' - Belaili! Fuori

Belaili converge sul destro e lascia partire un bolide: a lato di un nulla.

21:47

45+2' - Atal affonda e calcia: alto

Atal corre palla al piede e calcia: alto.

21:45

45' - Quattro minuti di recupero

Quattro minuti di recupero, inevitabili per le interruzioni nel corso del primo tempo.

21:41

41 - Cambio per l'Angola

Angola costretta al cambio: Mabululu rileva Bruno Paz, infortunato.

21:39

39' - Partita maschia tra Algeria e Angola

Sale il tenore agonistico di Algeria-Angola, non mancano i contatti duri.

21:34

34' - Ammonito Bensebaini

Ammonito anche Bensebaini per fallo su Dala: 1-1 il risultato dei cartellini gialli.

21:32

32' - Ammonito Fortuna

Fortuna sbraccia su Atal: è il primo ammonito della partita.

21:30

30' - Angola pericolosa con Fredy: alto

Fredy taglia alle spalle della difesa dell'Algeria e alza alto sulla traversa nel tentativo di colpire al volo.

21:25

25' - Gol in rovesciata annullato a Bounedjah

Bounedjah, gol pazzesco in rovesciata ma il VAR annulla: fuorigioco.

21:21

21' - Gaspar prova a risollevare l'Angola

Gaspar di testa: di poco a lato su assist di Buatu.

21:18

18' - Algeria-Angola 1-0, gol di Bounedjah

Lancio di Belaïli, Bounedjah al volo di destro sblocca il risultato non lasciando scampo a Cipriano.

21:17

17' - Ripartenza dell'Angola

Dala in contropiede, si salva in angolo l'Algeria.

21:16

16' - Algeria padrona del campo

Dominio nel possesso palla dell'Algeria, ma il risultato è inchiodato sullo 0-0.

21:15

15' - Belaili ci prova, tiro respinto

Ci prova Belaili, tiro respinto.

21:13

13' - Prova a farsi vedere Luvumbo

Zito Luvumbo prova a farsi vedere, ma l'Algeria è sul pezzo, recupera palla e torna all'attacco.

21:09

9' - Forcing Algeria, pericolosa con Ait Nouri

Ait Nouri destro a giro su azione spinta da Mahrez, para Cipriano.

21:07

7' - Algeria al tiro con Chaibi

Chaibi, destro al volo: di poco alto sulla traversa.

21:05

5' - Angola tutta dietro la linea del pallone

Tutta dietro la linea del pallone, l'Angola, che prova a non concedere spazi all'Algeria.

21:03

3' - Bennacer subito nel vivo del gioco

Bennacer prova a prendere in mano le redini del gioco dell'Algeria.

21:00

1' - Partiti, è iniziata Algeria-Angola

Inizia Algeria-Angola.

20:59

Algeria-Angola sta per iniziare

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Algeria-Angola.

20:55

A Bouaké risuona l'inno dell'Angola

Ed è la volta dell'inno dell'Angola: visibilmente emozionato Zito Luvumbo.

20:54

Inni nazionali

Inni nazionali: si inizia dall'Algeria.

20:51

Coppa d'Africa, le classifiche aggiornate

Algeria e Angola hanno ormai ultimato il proprio riscaldamento e proveranno a iniziare a muovere la classifica del Gruppo D: il riepilogo dopo le prime partite (Leggi tutto).

20:42

Algeria-Angola, conto alla rovescia

Conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Algeria-Angola che sono pronte a scendere in campo a Bouaké per contendersi i primi 3 punti del Gruppo D di Coppa D'Africa.

20:32

Gli "italiani" di Algeria-Angola

Gli "italiani" di Algeria-Angola (attuali ed ex) partiranno dalla panchina nell'Algeria: Auoar e Ounas figurano tra i rincalzi. Nell'Angola tocca a Zito Luvumbo: il Cagliari farà il tifo a distanza per lui.

20:22

Algeria-Angola, le formazioni ufficiali

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Atal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri; Bennacer, Bentaleb, Chaibi; Mahrez, Belaili, Bounedjah. A disp.: M'Bolhi, Guitoun, Tougai, Touba, Zerrouki, Feghouli, Aouar, Ounas, Slimani, Boudaoui, Belaid, Larouci. All.: Belmadi.

ANGOLA (3-4-1-2): Cipriano; Buatu, Gaspar, Quinito; Fortuna, Show, Paz, Augusto; Fredy; Gelson Dala, Luvumbo. A disp.: Keliano, Mabululu, Milson, To Carneiro. All.: Gonçalves.

20:14

Coppa d'Africa, Camerun-Guinea 1-1

Si è da poco conclusa Camerun-Guinea: 1-1 il risultato finale (Rivivi la diretta).

20:10

Algeria-Angola, dove vederla in tv e in diretta streaming

Algeria-Angola, dove vederla in diretta tv e streaming (Leggi tutto).

20:00

Algeria e Angola, scocca l'ora dell'esordio

Sta per scoccare l'ora dell'esordio nel Gruppo D della Coppa d'Africa 2024 per Algeria e Angola, grandi favorite del proprio raggruppamento per il passaggio al prossimo turno.