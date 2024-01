Coppa D’Africa, Senegal agli ottavi: Koulibay batte il Camerun di Anguissa

Il Senegal dell'ex Napoli Koulibaly mette nei guai il Camerun dell'azzurro Anguissa nel gruppo C. I campioni in carica della Coppa d’Africa hanno vinto per 3-1 il big match, hanno 6 punti dopo due gare e centrano il pass per gli ottavi con un turno d’anticipo, mentre il Camerun, fermo a un 1 punto nel gruppo C, dovrà sudare fino all’ultimo per andare avanti: martedì gioca contro il Gambia che stasera ha perso 1-0 contro la Guinea. Sarr sblocca la sfida al 16’ su un mezzo pasticcio di Onana, poi è sempre lui a servire l’assist per il 2-0 di Diallo. Castelletto accorcia le distanze nel finale e Mané chiude i conti al 95’, dopo l’errore di testa di Koudou che ha sprecato la palla del potenziale pareggio.