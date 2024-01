Coppa d'Africa, Onana in panchina con il Camerun: preferito suo cugino

André Onana continua la sua stagione travagliata. Dopo gli errori e la pioggia di critiche ricevute con il Manchester United non sta andando meglio la sua Coppa d'Africa . L'ex portiere dell' Inter è stato relegato in panchina oggi nel match contro il Gambia , vinto per 3-2 dai "leoni indomabili", che si sono qualificati in extremis agli ottavi di finale.

Camerun, Ondoa titolare al posto di Onana

Rigobert Song, ct del Camerun, gli ha preferito Fabrice Ondoa, cugino di Onana, che aveva già giocato in occasione della prima partita dell'edizione in corso della Coppa d'Africa contro la Guinea (1-1). Onana aveva assistito a quella partita dalla tribuna poche ore dopo essere arrivato da Manchester. Ha poi giocato nella seconda giornata del gruppo C, ma ha subito tre gol contro il Senegal campione in carica ed è stato messo sotto accusa per come ha difeso la sua porta in occasione del gol del momentaneo 1-0.