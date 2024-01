Coppa d’Africa, chi torna e chi resta tra i calciatori di Serie A: la lista completa

Coppa d'Africa, i club dei top 5 campionati europei alla finestra

In Serie A, come in Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, i club sono stati spettatori interessati del cammino dei propri tesserati: sia per valutarne i progressi nell'ambito di una importante vetrina in chiave mercato sia per capire quando torneranno a disposizione, nell'eventualità in cui la propria nazionale venga eliminata.