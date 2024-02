Coppa d’Africa: Nigeria in semifinale. Allarme Osimhen, fuori in barella

COSTA D’AVORIO - La Nigeria di Osimhen batte l’Angola per 1-0 e si qualifica per le semifinali della Coppa d’Africa: i nigeriani incontreranno la vincente di Capo Verde-Sudafrica alle 21 di mercoledì 7 febbraio. In avvio l’Angola sfiora il vantaggio con una conclusione ravvicinata di Mabululu che il portiere Nwabili respinge miracolosamente con un intervento istintivo. La Nigeria trova il vantaggio al 41’ grazie a Lookman che capitalizza al meglio un cross di Simon e all’altezza del dischetto del rigore batte il portiere angolano con un sinistro indirizzato sotto la traversa. Terzo gol per l’attaccante dell’Atalanta in questa edizione della Coppa d’Africa.