Coppa d'Africa, il Sudafrica batte Capo Verde ai rigori e vola in semifinale

YAMOUSSOUKRO (COSTA D'AVORIO) - Il Sudafrica è l'ultima semifinalista della Coppa d'Africa. La nazionale di Broos batte ai calci di rigore Capo Verde e ora sfiderà la Nigeria di Osimhen e Lookman per un posto in finale. Una gara che ha vissuto di poche emozioni e che le due nazionali non sono riuscite a sbloccare portando il match fino ai calci di rigore dove a essere decisivo è stato il portiere Williams autore di ben quattro parate (4 errori di Capo verde, 2 del Sudafrica). Alla fine è proprio l'ultimo errore di Andrade a consegnare la vittoria ai 'Bafana Bafana'.