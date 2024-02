Osimhen, problemi fisici superati: si riaggrega alla Nigeria

ROMA - Victor Osimhen ha risolto i problemi agli addominali, in serata raggiungerà i compagni di squadra. L’attaccante del Napoli si era fermato nelle ultime ore ed era in forte dubbio per la semifinale contro il Sudafrica per la Coppa d’Africa. Niente partenza per Bouaké in mattinata (sede del match di domani), ma solo ritardata di qualche ora. La punta azzurra ha segnato un solo gol nel torneo con la maglia della Nigeria. Ora in semifinale vuole giocare e aumentare il suo score. Problemi fisici già risolti, tira un sospiro di sollievo anche il Napoli, che non vede l’ora di riabbracciarlo per la rimonta Champions.