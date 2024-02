Osimhen si ferma, Nigeria in ansia: le ultime notizie dalla Coppa d'Africa

Victor Osimhen rischia di saltare la semifinale contro il Sudafrica per la Coppa d'Africa. L'attaccante del Napoli è rimasto vittima di un fastidio addominale che gli ha impedito di volare con i compagni per Bouaké, sede della sfida di domani. Un medico dello staff della Nigeria è rimasto con lui, c'è ancora la possibilità di partire domattina qualora le sue condizioni dovessero migliorare. A riferirlo è stata la federazione nigeriana con una nota ufficiale. Osimhen ha segnato un solo gol nel torneo, quello all'esordio. La Nigeria è reduce dal successo ai quarti contro l'Angola, domani si gioca la semifinale contro il Sudafrica, Osimhen è in dubbio. In apprensione anche il Napoli che a distanza attende notizie.