Coppa d'Africa, gioia Costa d'Avorio: in finale N'Dicka sfida Osimhen

In finale il confronto N'Dicka vs Osimhen

La sfida tra Costa d'Avorio e Nigeria è anche quella tra N'Dicka e Osimhen. I due calciatori, entrambi protagonisti in Serie A, torneranno ad affrontarsi in una sorta di Roma-Napoli. N'Dicka e Osimhen sono stati avversari in occasione del match dello scorso 23 dicembre, vinto dai giallorossi con il risultato di 2-0. La finalissima della Coppa d'Africa è in programma il prossimo 11 febbraio.