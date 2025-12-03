Coppa d'Africa, la data ufficiale entro cui i club devono concedere i giocatori alle nazionali
Novità importanti per le società di club in vista dell'imminente Coppa D'Africa. Per la competizione, che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, i club dovranno rilasciare i giocatori obbligatoriamente il 15 dicembre, a sette giorni dalla gara inaugurale. Per quanto riguarda la Serie A, quindi, i calciatori coinvolti alla competizione continentale saranno a disposizione fino alla quindicesima giornata, che si disputerà dal 12 dicembre al 15.
Coppa d'Africa, i giocatori in nazionale il 15 dicembre: il punto sulla Roma
La decisione è stata presa dalla FIFA seguendo lo stesso principio utilizzato per la Coppa del Mondo FIFA del 2022 in Qatar. Le varie Federazioni partecipanti alla Coppa d'Africa e i club sono incoraggiati ad avere discussioni bilaterali in buona fede, al fine di trovare soluzioni adeguate per ogni calciatore. Questo è ciò che sta già facendo la Roma. Il club giallorosso, infatti, vedrà partire per la competizione due calciatori centrali della propria rosa come N'Dicka ed El Aynaoui. La società giallorossa è in contatto rispettivamente con Costa d'Avorio e Marocco per trattenere i giocatori fino al 15 dicembre e poterli far scendere in campo in serata, quando all'Olimpico i giallorossi sfideranno il Como. I calciatori di Serie A impegnati in Coppa d'Africa, in caso di raggiungimento della finale, non torneranno a disposizione prima della ventiduesima giornata di campionato.