Coppa d'Africa, la data ufficiale entro cui i club devono concedere i giocatori alle nazionali

Coppa d'Africa, i giocatori in nazionale il 15 dicembre: il punto sulla Roma

La decisione è stata presa dalla FIFA seguendo lo stesso principio utilizzato per la Coppa del Mondo FIFA del 2022 in Qatar. Le varie Federazioni partecipanti alla Coppa d'Africa e i club sono incoraggiati ad avere discussioni bilaterali in buona fede, al fine di trovare soluzioni adeguate per ogni calciatore. Questo è ciò che sta già facendo la Roma. Il club giallorosso, infatti, vedrà partire per la competizione due calciatori centrali della propria rosa come N'Dicka ed El Aynaoui. La società giallorossa è in contatto rispettivamente con Costa d'Avorio e Marocco per trattenere i giocatori fino al 15 dicembre e poterli far scendere in campo in serata, quando all'Olimpico i giallorossi sfideranno il Como. I calciatori di Serie A impegnati in Coppa d'Africa, in caso di raggiungimento della finale, non torneranno a disposizione prima della ventiduesima giornata di campionato.