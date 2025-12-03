Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Coppa d'Africa, la data ufficiale entro cui i club devono concedere i giocatori alle nazionali

Le società avranno a disposizione i calciatori fino alla quindicesima giornata di Serie A. Nodo Roma
3 min
TagsCoppa d'AfricaSerie A

Novità importanti per le società di club in vista dell'imminente Coppa D'Africa. Per la competizione, che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, i club dovranno rilasciare i giocatori obbligatoriamente il 15 dicembre, a sette giorni dalla gara inaugurale. Per quanto riguarda la Serie A, quindi, i calciatori coinvolti alla competizione continentale saranno a disposizione fino alla quindicesima giornata, che si disputerà dal 12 dicembre al 15.

Coppa d'Africa, i giocatori in nazionale il 15 dicembre: il punto sulla Roma

La decisione è stata presa dalla FIFA seguendo lo stesso principio utilizzato per la Coppa del Mondo FIFA del 2022 in Qatar. Le varie Federazioni partecipanti alla Coppa d'Africa e i club sono incoraggiati ad avere discussioni bilaterali in buona fede, al fine di trovare soluzioni adeguate per ogni calciatore. Questo è ciò che sta già facendo la Roma. Il club giallorosso, infatti, vedrà partire per la competizione due calciatori centrali della propria rosa come N'Dicka ed El Aynaoui. La società giallorossa è in contatto rispettivamente con Costa d'Avorio e Marocco per trattenere i giocatori fino al 15 dicembre e poterli far scendere in campo in serata, quando all'Olimpico i giallorossi sfideranno il Como. I calciatori di Serie A impegnati in Coppa d'Africa, in caso di raggiungimento della finale, non torneranno a disposizione prima della ventiduesima giornata di campionato.

 

 

 

 

 

Tutte le news di Coppa Africa

