Marocco-Comore diretta Coppa d'Africa: segui il match inaugurale della nazionale di El Aynaoui live

Allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat si apre la Coppa d'Africa con la sfida tra i padroni di casa del Marocco e le Comore . El Aynaoui e compagni partono tra le favorite assolute per la vittoria finale del torneo, che manca dal 1976. Le isole africane, invece, sono alla seconda partecipazione in assoluto nel torneo, dopo gli ottavi di finale della scorsa edizione. Segui la partita inaugurale della Coppa d'Africa sul Corrieredellosport.it : aggiornamenti in tempo reale.

20:48

45+1' - Recupero in corso a Rabat

Concessi 5 minuti di recupero a Rabat, complici le tante interruzioni in questo primo tempo.

20:46

44' - On field review, niente rigore per il Marocco: confermata la decisione di campo di Ndala Ngambo

On field review per l'arbitro Ndala Ngambo dopo un atterramento nell'area delle Comore: Brahim Diaz va giù, ma prima del contatto tocca il pallone con la mano e vanifica di fatto la sua iniziativa. Confermata la decisione di campo.

20:40

37' - Punizione sbilenca di Aguerd

Tocco di Brahim Diaz per Aguerd, che ci prova con il sinistro dai 22 metri, ma colpisce malissimo il pallone e non crea problemi alla porta della nazionale delle Comore. La sfera si spegne sul fondo, quasi all'altezza della bandierina del corner.

20:32

30' - Destro a giro di Saibari

Saibari prova a disegnare il destro a giro, ma la traiettoria è larga e viene controllata con lo sguardo da Pandor. Palla sul fondo.

20:28

26' - El Aynaoui sfiora il pallone del possibile vantaggio

Inserimento perfetto in area piccola di El Aynaoui, che riesce solo a sfiorare il cross arrivato dalla sinistra. Marocco ancora pericoloso a pochi passi da Pandor.

20:20

18' - Saiss in lacrime, il difensore non ce la fa a proseguire

Il numero 6 del Marocco non ce la fa: dentro El Yamiq al posto dell'infortunato Saiss.

20:17

15' - Problema muscolare per Saiss

Problema al flessore per Saiss, che cerca di rimanere in campo dopo le cure dello staff medico. Si scaldano i membri della panchina marocchina.

20:13

11' - Pandor para il rigore di Rahimi!

Rahimi si presenta sul dischetto e incrocia con il destro, ma trova la respinta con il ginocchio di Pandor: si resta sullo 0-0, grande occasione sprecata dal Marocco.

20:11

10' - Calcio di rigore per il Marocco

Fallo di Mohamed su Brahim Diaz all'interno dell'area di rigore delle Comore: calcio di rigore per il Marocco!

20:07

6' - Pressione del Marocco

Fa la partita il Marocco, che prova a scardinare il muro difensivo eretto dalle Comore. Si chiude la nazionale di Cusin.

20:02

1' - Si parte, via alla Coppa d'Africa: inizia Marocco-Comore

Inizia Marocco-Comore, parte la 35esima edizione della Coppa d'Africa. Primo possesso per i padroni di casa.

19:53

Saluti istituzionali a Rabat: in campo anche Gianni Infantino

Il Principe eriditiero del Marocco, Moulay Hassan, in campo insieme al presidente della Fifa, Gianni Infantino, e al numero uno della CAF, Patrice Motsepe. Saluti istituzionali alle due nazionali prima del fischio d'inizio.

19:51

Arbitra il congolese Ndala Ngambo

Ad arbitrare la partita inaugurale della Coppa d'Africa sarà il congolese Jean-Jacques Ndala Ngambo, classe '87 professionista dal 2021. Per lui, ottava apparizione nella fase finale della competizione continentale.

19:49

Inni nazionali a Rabat

È il momento degli inni nazionali a Rabat: tutto pronto per Marocco-Comore.

19:40

Davido e French Montana protagonisti della cerimonia d'apertura

È toccato a Davido e French Montana interpretare la nuova colonna sonora della Coppa d'Africa, in occasione della cerimonia d'apertura. Il primo è un cantante e produttore discografico nigeriano con cittadinanza statunitense, mentre il secondo è un rapper marocchino naturalizzato statunitense. Ora, gioco di luci.

19:30

La Roma nella sfida inaugurale della Coppa d'Africa

C'è un po' di Roma anche nella sfida inaugurale della Coppa d'Africa. Infatti, oltre all'ex giallorosso Salah-Eddine, scenderà in campo da titolare anche El Aynaoui. Il centrocampista marocchino della Roma, arrivato in estate, partirà dal primo minuto dopo una prima parte di stagione in crescendo con Gasperini.

19:20

Dove vedere Marocco-Comore

Tutto pronto per l'inizio della gara inaugurale della Coppa d'Africa tra Marocco e Comore: le info e i canali per seguire la sfida.

19:10

Comore, la formazione ufficiale

COMORE (4-4-2): Pandor; Kari, Toibibou, Soilihi, Boura; Z. Youssef, B. Youssouf, Mohamed, Selemani; Said, M'Changama. Ct: Cusin.

19:05

La formazione ufficiale del Marocco

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, Saiss, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Diaz; El Aynaoui, Rahimi, Saibari. Ct: Regragui.

19:00

Tutto pronto per Marocco-Comore

Tutto pronto allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat per la gara inaugurale della Coppa d'Africa tra Marocco e Comore: fischio d'inizio in programma alle 20.

Stadio Prince Moulay Abdellah - Rabat