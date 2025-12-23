Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Senegal
Senegal
    Botswana
    Botswana
      0 - 0
      21' 1° tempo
      Coppa d'Africa - 23.12.2025
      Stade Ibn-Batouta

      Arbitro Abdelaziz Bouh
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Senegal
      0 - 0
      21' 1° tempo
      Botswana

      Senegal-Botswana diretta: segui la partita di Coppa d'Africa oggi

      Primo match nella competizione per la nazionale di Koulibaly e Mané: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
      3 min
      TagsSenegalBotswanaCoppa d'Africa
      Aggiorna

      Debutto in Coppa d'Africa per il Senegal di Koulibaly e Mané, che nel gruppo D affronta il Botswana nella prima gionata: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

       

      16:20

      20' - Pioggia torrenziale sulla partita

      Pioggia battente all'improvviso sul match tra Senegal e Botswana.

      16:15

      15' - Phoko salva il Botswana

      Tiro preciso di Ndiaye, Phoko salva in corner.

      16:12

      11' - Proteste del Senegal

      Mané atterratto in area di rigore: proteste del Senegal, ma l'arbitro lascia proseguire.

      16:06

      6' - Colpo di testa pericoloso di Mané

      Colpo di testa pericoloso di Mané: l'estremo difensore devia in angolo.

      16:04

      4' - Doppia occasione per il Senegal

      Doppia chance per il Senegal in cotropiede: prima Jackson tutto solo sbatte contro il portiere, poi Pape Gueye spara alto dal limite dell'area.

      16:01

      1' - Al via Senegal-Botswana

      Semaforo verse per Senegal-Botswana: primo possesso per il Senegal.

      15:55

      Squadre in campo: è il momento degli inni nazionali

      Ingresso in campo e inni nazionali per le due squadre.

      15:42

      Dove vedere Senegal-Botswana in tv?

      Per scoprire dove vedere la partita di Coppa d'Africa tra Senegal e Botswana, CLICCA QUI!

      15:28

      La formazione ufficiale del Botswana

      BOTSWANA (4-2-3-1): Phoko; Velpahi, Gaolaolwe, Ditlhokwe, Johnson; Ditsele, Mohutsiwa; Seakanyeng, Cooper, Orebonye; Kebatho. Ct: Morena Ramoreboli

      15:14

      Senegal, la formazione ufficiale

      SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulinaly, Niakhaté, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mané, Sarr; Jackson. Ct: Pape Thiaw

      15:00

      Senegal-Botswana: l'orario

      Il calcio d'inizio del match tra Senegal e Botswana è in programma alle ore 16.

      Stadio Ibn-Batouta - Tangeri

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

      Da non perdere

      Senegal-Botswana

      Unisciti alla Community

      Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

      ACCEDI

      Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

      oppure

      Non hai ancora un account? Registrati

      o entra con DISQUS