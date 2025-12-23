Senegal-Botswana diretta: segui la partita di Coppa d'Africa oggi
Debutto in Coppa d'Africa per il Senegal di Koulibaly e Mané, che nel gruppo D affronta il Botswana nella prima gionata: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
16:20
20' - Pioggia torrenziale sulla partita
Pioggia battente all'improvviso sul match tra Senegal e Botswana.
16:15
15' - Phoko salva il Botswana
Tiro preciso di Ndiaye, Phoko salva in corner.
16:12
11' - Proteste del Senegal
Mané atterratto in area di rigore: proteste del Senegal, ma l'arbitro lascia proseguire.
16:06
6' - Colpo di testa pericoloso di Mané
Colpo di testa pericoloso di Mané: l'estremo difensore devia in angolo.
16:04
4' - Doppia occasione per il Senegal
Doppia chance per il Senegal in cotropiede: prima Jackson tutto solo sbatte contro il portiere, poi Pape Gueye spara alto dal limite dell'area.
16:01
1' - Al via Senegal-Botswana
Semaforo verse per Senegal-Botswana: primo possesso per il Senegal.
15:55
Squadre in campo: è il momento degli inni nazionali
Ingresso in campo e inni nazionali per le due squadre.
15:42
Dove vedere Senegal-Botswana in tv?
Per scoprire dove vedere la partita di Coppa d'Africa tra Senegal e Botswana, CLICCA QUI!
15:28
La formazione ufficiale del Botswana
BOTSWANA (4-2-3-1): Phoko; Velpahi, Gaolaolwe, Ditlhokwe, Johnson; Ditsele, Mohutsiwa; Seakanyeng, Cooper, Orebonye; Kebatho. Ct: Morena Ramoreboli
15:14
Senegal, la formazione ufficiale
SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulinaly, Niakhaté, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mané, Sarr; Jackson. Ct: Pape Thiaw
15:00
Senegal-Botswana: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Senegal e Botswana è in programma alle ore 16.