Dove vedere Costa d'Avorio-Mozambico in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario dell'esordio di N'Dicka in Coppa d'Africa

Prima apparizione in questa edizione della Coppa d'Africa per Evan N'Dicka, difensore della Roma che oggi fa il suo esordio nella competizione con la sua Costa D'Avorio, chiamata ad affrontare Mozambico a Marrakech (Marocco). L'obiettivo degli Elefanti d'Africa è rispondere subito alle vittorie di Nigeria, Tunisia e Marocco, in attesa dei risultati di Algeria e Camerun.