Dove vedere Costa d'Avorio-Mozambico in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario dell'esordio di N'Dicka in Coppa d'Africa
Prima apparizione in questa edizione della Coppa d'Africa per Evan N'Dicka, difensore della Roma che oggi fa il suo esordio nella competizione con la sua Costa D'Avorio, chiamata ad affrontare Mozambico a Marrakech (Marocco). L'obiettivo degli Elefanti d'Africa è rispondere subito alle vittorie di Nigeria, Tunisia e Marocco, in attesa dei risultati di Algeria e Camerun.
Costa d'Avorio-Mozambico, l'orario
L'esordio in Coppa d'Africa di N'Dicka è previsto per le ore 18:30 di oggi, mercoledì 24 dicembre, allo "Stade de Marrakech", in occasione della sfida tra Costa d'Avorio e Mozambico.
Dove vedere Costa d'Avorio-Mozambico in diretta tv
Costa d'Avorio-Mozambico sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Costa d'Avorio-Mozambico, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, che metterà a disposizione l'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, e la sezione live del portale ufficiale sportitalia.it. Potrete seguire l'esordio di N'Dicka in Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.