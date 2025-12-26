Dove vedere Egitto-Sudafrica in tv? Sportitalia o Dazn, orario

Egitto-Sudafrica, l'orario

Egitto-Sudafrica si giocherà oggi, venerdì 26 dicembre, alle ore 16 (italiane) al "Le Grand Stade Agadir" di Agadir.

Dove vedere Egitto-Sudafrica in diretta tv

Egitto-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Egitto-Sudafrica, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su Sportitalia, tramite app e browser. Gli appassionati avranno la possibilità di accedere gratuitamente a sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live, e all'applicazione mobile di Sportitalia, disponibile su Play Store e App Store. Potrete seguire il match di Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.