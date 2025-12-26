Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Live
Live
Dove vedere Egitto-Sudafrica in tv? Sportitalia o Dazn, orario

Secondo impegno in Coppa d'Africa per Salah e compagni: scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di oggi
L'Egitto di Momo Salah affronta il Sudafrica in occasione della sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di questa edizione della Coppa d'Africa. Esordio vincente per ambo le nazionali, capaci di avere la meglio contro Zimbabwe e Angola. Riflettori puntati sull'esterno offensivo del Liverpool, che può chiudere già oggi la pratica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Egitto-Sudafrica, l'orario

Egitto-Sudafrica si giocherà oggi, venerdì 26 dicembre, alle ore 16 (italiane) al "Le Grand Stade Agadir" di Agadir.

Dove vedere Egitto-Sudafrica in diretta tv

Egitto-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Egitto-Sudafrica, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su Sportitalia, tramite app e browser. Gli appassionati avranno la possibilità di accedere gratuitamente a sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live, e all'applicazione mobile di Sportitalia, disponibile su Play Store e App Store. Potrete seguire il match di Coppa d'Africa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Hassan e Broos

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Abdelmaguid, Ibrahim, Hamdi; Ateya, Fathy; Salah, Mohamed, Trezeguet; Marmoush. Ct: Hassan. 

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Moremi, Mokoena, Sithole, Appollis; Mbule, Foster. All. Broos.

 

