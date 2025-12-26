Mbappé in tribuna per Marocco-Mali: la maglia che porta svela chi l'ha invitato...

Sono stati i tabelloni dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat a svelare un ospite speciale sugli spalti, pronto ad assistere alla sfida al vertice del gruppo A di Coppa d'Africa tra i padroni di casa del Marocco e il Mali . In tribuna, confuso tra gli altri tifosi, c'è anche Kylian Mbappé , che si schiera apertamente nel tifo, indossando la maglia di un suo caro amico...

Mappé tifa Hakimi

L'attaccante francese del Real Madrid e della nazionale transalpina, è presente allo stadio in compagnia del fratello Ethan e sotto la giacca a vento indossa la maglietta del Marocco con il numero 2, quella del suo fraterno amico Achraf Hakimi ai tempi del Psg, leader della formazione nordafricana, ospite della kermesse continentale.