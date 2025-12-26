Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Mbappé in tribuna per Marocco-Mali: la maglia che porta svela chi l'ha invitato...

Ospite speciale sugli spalti dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat: l'attaccante francese del Real Madrid, assiste al match in compagnia del fratello Ethan
1 min
TagsMbappéHakimiCoppa d'Africa

Sono stati i tabelloni dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat a svelare un ospite speciale sugli spalti, pronto ad assistere alla sfida al vertice del gruppo A di Coppa d'Africa tra i padroni di casa del Marocco e il Mali. In tribuna, confuso tra gli altri tifosi, c'è anche Kylian Mbappé, che si schiera apertamente nel tifo, indossando la maglia di un suo caro amico...

Mappé tifa Hakimi

L'attaccante francese del Real Madrid e della nazionale transalpina, è presente allo stadio in compagnia del fratello Ethan e sotto la giacca a vento indossa la maglietta del Marocco con il numero 2, quella del suo fraterno amico Achraf Hakimi ai tempi del Psg, leader della formazione nordafricana, ospite della kermesse continentale.

Tutte le news di Coppa Africa

Marocco-Mali, la partitaL'Egitto batte il Sudafrica e stacca il pass

