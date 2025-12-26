Marocco-Mali diretta, Coppa d'Africa LIVE: risultato e aggiornamenti
Prosegue la seconda giornata dei gironi di Coppa d'Africa. I padroni di casa del Marocco affrontano il Mali. Dopo la vittoria contro le Isole Comore, El Aynaoui e compagni hanno la possibilità di staccare il pass per gli ottavi conquistando i tre punti, come ha fatto un'altra delle favorite alla vittoria finale, l'Egitto, che nel pomeriggio si è assicurato il passaggio del turno. Mali che all'esordio nel torneo ha pareggiato contro lo Zambia e deve tenere vive le speranze di qualificazione. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:15
La classifica del gruppo A
Il Marocco padrone di casa punta al secondo successo consecutivo dopo quello per 2-0 contro le Comoros. Il Mali nella prima giornata ha pareggiato per 1-1 contro lo Zambia. LEGGI QUI LA CLASSIFICA
20:00
Tutto pronto per Marocco-Mali
Cresce l'attesa per la sfida tra Marocco e Mali allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat: fischio d'inizio in programma alle ore 21 italiane.
Stade Prince Moulay Abdallah - Rabat