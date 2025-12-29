Coppa d’Africa, El Aynaoui e il Marocco avanti. Ok anche Mali e Egitto

ROMA - Entra nel vivo la Coppa d'Africa che ha visto oggi (29 novembre) chiudersi il programma dei gironi A e B , con i match della 3 ª giornata che ne hanno definito le classifiche in vista degli ottavi di finale (a staccare il pass sono le prime due di ciascuno dei sei raggruppamenti e le quattro migliori terze ).

Coppa d'Africa: le classifiche dei gironi

Il Marocco ok: Zambia battuto 3-0

Il Marocco questa volta non sbaglia e domina lo Zambia con un netto 3-0, chiudendo al primo posto il girone A e staccando il pass per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, i padroni di casa riscattano il pareggio contro il Mali grazie alla doppietta di El Kaabi, impreziosita ancora una volta da una spettacolare rovesciata, e al gol dell’ex Milan Brahim Diaz. A rendere la serata ancora più positiva per i marocchini è stato anche il ritorno in campo di Hakimi, entrato al 64’: l’esterno del PSG era fermo dal 4 novembre, quando aveva riportato un infortunio alla caviglia sinistra nella sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. El Aynaoui della Roma in campo per tutta la partita.

Zambia-Marocco 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Mali, pareggio contro le Comore

Avanza alla fase a eliminazione diretta anche il Mali, che chiude secondo nel girone con il terzo pareggio consecutivo, questa volta per 0-0 contro le Comore allenate dall’italiano Cusin. Negli ottavi il Marocco affronterà una delle quattro migliori terze giovedì 4 gennaio alle 17, mentre il Mali se la vedrà con la seconda classificata del gruppo C, una tra Tunisia e Tanzania, sabato alle 20.

Comoros-Mali 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Pari e primato per l'Egitto, Sudafrica agli ottavi da seconda

Bastava un pari all'Egitto per mettere al sicuro il primato nel gruppo B e un pari senza reti è arrivato contro l'Angola, in cui sono stati schierati titolari il terzino destro Modesto dell'Udinese e l'attaccante Luvumbo del Cagliari (in campo per 64'), mentre è entrato nel finale (dal 79') il centravanti Nzola del Pisa. Gli egiziani, che hanno lasciato in panchina la stella Salah (trascinatore nelle prime due partite) e hanno chiuso il girone con 7 punti, affronteranno agli ottavi una delle migliori terze (il prossimo 5 gennaio). A staccare il pass come seconda a quota 6 è invece il Sudafrica, che ha chiuso battendo 3-2 lo Zimbabwe in una gara ricca di emozioni: ' Bafana Bafana' due volte avanti ( con Moremi al 7 e con Foster al 50' ) e due volte raggiunti ( da Maswanhise al 19' e con l'autogol di Modiba al 73' ), poi decisivo il rigore trasformato da Appollis all'82'. Girone terminato con un solo punto quindi per lo Zimbabwe, a -1 dall'Angola che con 2 punti è già virtualmente fuori dalle migliori quattro terze e dunque eliminato.

Angola-Egitto 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Zimbabwe-Sudafrica 2-3: cronaca, statistiche e tabellino