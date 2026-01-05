La Nigeria vola ai quarti di Coppa d'Africa, avanti a fatica l'Egitto di Salah

Coppa d'Africa: risultati, tabellini e calendario

Osimhen e Lookman, nervi tesi e gol: la Nigeria travolge il Mozambico

Successo convincente per la Nigeria, trascinata da Osimhen e Lookman nel match vinto 4-0 contro il Mozambico. Per l'ex centravanti del Napoli, ora al Galatasaray, un gol annullato per fuorigioco (2') e poi una doppietta (25' e 47') prima di essere sostituito al 69', pochi minuti dopo un'accesa discussione avvenuta in campo proprio con l'attaccante dell'Atalanta, che ha invece firmato la prima rete del match (20') e poi due assist (il secondo per il definitivo poker firmato da Adams al 75'). Nel finale spazio anche per il laziale Dele-Bashiru (dentro all'82') nella Nigeria che vola ai quarti di finale, dove sfiderà la vincente del confronto tra Algeria e Congo (in programma domani, 6 gennaio, ore 17 italiane).

Nigeria-Mozambico 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

L'Egitto batte il Benin ai supplementari, a segno Salah

L'Egitto fatica ma batte il Benin 3-1 dopo i tempi supplementari. 'Faraoni' avanti con Attia al 69' e raggiunti da Dossou all'83', poi nella proroga Ibrahim (97') e capitan Salah (120+4') trovano i gol della qualificazione per la selezione egiziana che sabato (10 gennaio), guidata in campo ancora dalla stella del Liverpool, affronterà nei quarti la vincitrice della sfida tra la Costa d'Avorio del romanista N'Dicka e il Burkina Faso (in programma domani, 6 gennaio, ore 20 italiane).

Egitto-Benin 3-1 dts: cronaca, statistiche e tabellino

Coppa d'Africa, il tabellone dei quarti: restano due posti da assegnare

Questo il tabellone (con date e orari) dei quarti di finale della Coppa d'Africa, per i quali restano da assegnare due posti:

Mali-Senegal (venerdì 9 gennaio, ore 17 italiane)

Egitto-Costa d'Avorio/Burkina Faso (sabato 10 gennaio, ore 20 italiane)

Camerun-Marocco (venerdì 9 gennaio, ore 20 italiane)

Algeria/Congo-Nigeria (sabato 10 gennaio, ore 17 italiane)