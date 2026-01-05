Osimhen e Lookman, lite assurda in campo con la Nigeria: sfiorata la rissa tra compagni di squadra!
La Nigeria ha dominato il Mozambico dall'inizio alla fine. Non c’è stata partita negli ottavi di finale della Coppa d’Africa. I grandi protagonisti? Osimhen e Lookman. Il primo, del resto, ha realizzato una doppietta, mentre il secondo ha segnato la rete che ha sbloccato la sfida e ha fornito due assist, di cui uno proprio all’ex attaccante del Napoli, ora in forza al Galatasaray. Tutto liscio, tutto semplice. In apparenza. Perché nella ripresa le telecamere hanno pizzicato una scena al limite del surreale.
Osimhen, faccia a faccia con Lookman
Dopo alcune occasioni perse, Osimhen si è arrabbiato tantissimo con Lookman. Tra i due è andato in scena un faccia a faccia durissimo al 63'. Quasi una rissa. L’attaccante era furioso, voleva segnare ancora, voleva la tripletta personale. Sui social alcuni dicono che abbia addirittura chiesto la sostituzione perché il giocatore dell’Atalanta non gli passava più la palla. Pochi minuti dopo (minuto 68), sul parziale di 3-0, Osimhen è stato richiamato in panchina. Al 75’ si è materializzato il poker definitivo: gol di Adams su assist di… Lookman. La migliore risposta all’arrabbiatura di Osimhen. Forse...