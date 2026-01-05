Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Osimhen e Lookman, lite assurda in campo con la Nigeria: sfiorata la rissa tra compagni di squadra! 

Osimhen e Lookman, lite assurda in campo con la Nigeria: sfiorata la rissa tra compagni di squadra! 

I due attaccanti danno vita a una scena surreale durante la sfida contro il Monzambico: i dettagli
13 min
TagsosimhenLookmanNigeria

La Nigeria ha dominato il Mozambico dall'inizio alla fine. Non c’è stata partita negli ottavi di finale della Coppa d’Africa. I grandi protagonisti? Osimhen e Lookman. Il primo, del resto, ha realizzato una doppietta, mentre il secondo ha segnato la rete che ha sbloccato la sfida e ha fornito due assist, di cui uno proprio all’ex attaccante del Napoli, ora in forza al Galatasaray. Tutto liscio, tutto semplice. In apparenza. Perché nella ripresa le telecamere hanno pizzicato una scena al limite del surreale.

Osimhen, faccia a faccia con Lookman 

Dopo alcune occasioni perse, Osimhen si è arrabbiato tantissimo con Lookman. Tra i due è andato in scena un faccia a faccia durissimo al 63'. Quasi una rissa. L’attaccante era furioso, voleva segnare ancora, voleva la tripletta personale. Sui social alcuni dicono che abbia addirittura chiesto la sostituzione perché il giocatore dell’Atalanta non gli passava più la palla. Pochi minuti dopo (minuto 68), sul parziale di 3-0, Osimhen è stato richiamato in panchina. Al 75’ si è materializzato il poker definitivo: gol di Adams su assist di… Lookman. La migliore risposta all’arrabbiatura di Osimhen. Forse...  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Egitto e Nigeria ai quartiCome sta Anthony Joshua

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS