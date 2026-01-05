Osimhen e Lookman, lite assurda in campo con la Nigeria: sfiorata la rissa tra compagni di squadra! 

La Nigeria ha dominato il Mozambico dall'inizio alla fine. Non c’è stata partita negli ottavi di finale della Coppa d’Africa. I grandi protagonisti? Osimhen e Lookman. Il primo, del resto, ha realizzato una doppietta, mentre il secondo ha segnato la rete che ha sbloccato la sfida e ha fornito due assist, di cui uno proprio all’ex attaccante del Napoli, ora in forza al Galatasaray. Tutto liscio, tutto semplice. In apparenza. Perché nella ripresa le telecamere hanno pizzicato una scena al limite del surreale.