martedì 6 gennaio 2026
Coppa d'Africa: la Costa d'Avorio di N'Dicka si regala i quarti contro l'Egitto di Salah

I risultati delle ultime partite valide per gli ottavi di finale del torneo continentale: passa anche l'Algeria, eliminate Repubblica Democratica del Congo e Burkina Faso
2 min
TagsCoppa d'AfricaAlgeriaCosta d'Avorio

Algeria e Costa d'Avorio staccano il pass per i quarti di finale della 35esima edizione della Coppa d'Africa, eliminando rispettivamente la Repubblica Democratica del Congo e il Burkina Faso. La selezione algerina ha avuto bisogno dei tempi supplementari per accedere al turno successivo.

Coppa d'Africa: Algeria e Costa d'Avorio si regalano i quarti con Nigeria ed Egitto

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, è il neo entrato Boulbina l'eroe di serata per l'Algeria, che si aggiudica il confronto con la Repubblica Democratica del Congo al minuto 119, regalandosi i quarti contro la Nigeria di Osimhen e Lookman. A Marrakech, invece, risultato mai in discussione tra Costa d'Avorio e Burkina Faso, con Amad Diallo e Diomandé che sbloccano il match nei primi 45 minuti e mettono in discesa la gara. Nel finale c'è gioia anche per Touré per il definitivo 3-0, con la nazionale ivoriana che sfiderà l'Egitto di Momo Salah nel prossimo turno.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

