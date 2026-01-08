Clamoroso in Coppa d'Africa: la Nigeria minaccia il boicottaggio, Osimhen lascia il ritiro?

La Nigeria minaccia di boicottare la Coppa d'Africa. Le 'Super Aquile', guidate dai gol e dalle giocate del duo Osimhen-Lookman, non si sono allenate e sono pronte a disertare il quarto di finale in programma sabato 10 gennaio (ore 17) a Marrakech contro l'Algeria. Alla base della protesta, come rivelato dal giornalista della BBC Oluwashina Okeleji (nonché collaboratore di Al Jazeera), c'è il mancato pagamento dei premi concordati con la Federazione nigeriana prima dell’inizio del torneo. Guidati dai leader dello spogliatoio, a cominciare proprio dall'ex attaccante del Napoli ora al Galatasaray, i giocatori reclamano bonus promessi e mai versati, nonostante i risultati sportivi di altissimo livello: la Nigeria ha infatti battuto, una dopo l'altra, Tanzania, Tunisia, Uganda e Mozambico. La situazione appare però molto complessa e intricata: fino a quando non verranno saldati gli arretrati, è molto difficile che Osimhen e compagni possano ritornare sui propri passi. Non è però la prima volta che la Nazionale nigeriana si trova in un contesto tanto ingarbugliato: lo scorso novembre i giocatori avevano disertato per gli stessi motivi la seduta di allenamento due giorni prima del playoff mondiale col Gabon. In quell'occasione la situazione fu risolta e le 'Super Aquile' andarono regolarmente in campo.