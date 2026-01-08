Clamoroso in Coppa d'Africa: la Nigeria minaccia il boicottaggio, Osimhen lascia il ritiro?
La Nigeria minaccia di boicottare la Coppa d'Africa. Le 'Super Aquile', guidate dai gol e dalle giocate del duo Osimhen-Lookman, non si sono allenate e sono pronte a disertare il quarto di finale in programma sabato 10 gennaio (ore 17) a Marrakech contro l'Algeria. Alla base della protesta, come rivelato dal giornalista della BBC Oluwashina Okeleji (nonché collaboratore di Al Jazeera), c'è il mancato pagamento dei premi concordati con la Federazione nigeriana prima dell’inizio del torneo. Guidati dai leader dello spogliatoio, a cominciare proprio dall'ex attaccante del Napoli ora al Galatasaray, i giocatori reclamano bonus promessi e mai versati, nonostante i risultati sportivi di altissimo livello: la Nigeria ha infatti battuto, una dopo l'altra, Tanzania, Tunisia, Uganda e Mozambico. La situazione appare però molto complessa e intricata: fino a quando non verranno saldati gli arretrati, è molto difficile che Osimhen e compagni possano ritornare sui propri passi. Non è però la prima volta che la Nazionale nigeriana si trova in un contesto tanto ingarbugliato: lo scorso novembre i giocatori avevano disertato per gli stessi motivi la seduta di allenamento due giorni prima del playoff mondiale col Gabon. In quell'occasione la situazione fu risolta e le 'Super Aquile' andarono regolarmente in campo.
Nigeria, Osimhen pronto all'addio dopo la lite con Lookman?
La situazione, in casa Nigeria, è incandescente anche dentro lo spogliatoio. La rissa sfiorata tra Osimhen e Lookman (qui i dettagli) ha lasciato pesanti strascichi nell'ambiente. Nonostante un colloquio con il ct Chelle, l'ex attaccante del Napoli avrebbe infatti annunciato la sua intenzione di lasciare la squadra e tornare a Istanbul. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese 'A Bola', Osimhen si sarebbe lasciato andare ad un durissimo sfogo sostenendo di non essere 'ascoltato' dai compagni di squadra, tanto da essere pronto a lasciare il ritiro. I compagni, tra i quali Lookman, avrebbero provato a calmarlo, facendolo tornare sui suoi passi. In particolare, l'attaccante dell’Atalanta avrebbe infatti spiegato che quello di Osimhen - definito un vero 'fratello' - è stato solo "momento di tensione" rivelando di averlo subito perdonato.
Nigeria, furia Osimhen: interviene il presidente della Federcalcio Gusau
Il confronto con i compagni di squadra non avrebbe però fatto cambiare idea a Osimhen, fermo nella decisione di abbandonare il ritiro della Nazionale nigeriana. Provvidenziale, secondo la ricostruzione di 'A Bola', l'intervento di Ibrahim Gusau: il Presidente della Federcalcio nigeriana - dopo un primo contatto con l'ex Napoli, avvenuto un’ora dopo la partita stravinta con il Mozambico - avrebbe infatti rasserenato Osimhen, furioso per l’accaduto. Victor si sarebbe poi definitivamente convinto dopo una seconda telefonata del Presidente. Crisi rientrata? Sì, secondo quanto riferito da Dayo Enebi: al portale locale 'The Cable', il Team Manager della Nigeria avrebbe infatti assicurato che Osimhen sarà regolarmente a disposizione del ct Chelle per l'attesissima sfida con l'Algeria.
