Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dove vedere Camerun-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa© EPA

Dove vedere Camerun-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa

Dopo aver eliminato rispettivamente Sud Africa e Tanzania agli ottavi di finale è il momento della sfida valida per i quarti
2 min
TagsCamerunMaroccoCoppa d'Africa

Camerun-Marocco mette un palio un posto in semifinale in Coppa d'Africa. Al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat scocca l'ora della sfida valida tra El Aynaoui e compagni e I Leoni Indomabili, valida per i quarti di finale. Il Camerun ci è arrivato eliminando la il Sud Africa (2-1), il Marocco, padrone di casa, battendo 1-0 la Tanzania. Chi passa il prossimo 14 gennaio alle 21, sempre a Rabat, affronterà la vincente di Algeria-Nigeria.

Camerun-Marocco, l'orario

Camerun-Marocco è in programma oggi, venerdì 9 gennaio, alle ore 20, al Prince Moulay Abdellah Stadium, di Rabat, in Marocco.

Dove vedere Camerun-Marocco in diretta tv

Camerun-Marocco, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Camerun-Marocco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Marocco-Tanzania 1-0Sudan-Camerun 1-2

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS