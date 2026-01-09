Dove vedere Camerun-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa
Camerun-Marocco mette un palio un posto in semifinale in Coppa d'Africa. Al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat scocca l'ora della sfida valida tra El Aynaoui e compagni e I Leoni Indomabili, valida per i quarti di finale. Il Camerun ci è arrivato eliminando la il Sud Africa (2-1), il Marocco, padrone di casa, battendo 1-0 la Tanzania. Chi passa il prossimo 14 gennaio alle 21, sempre a Rabat, affronterà la vincente di Algeria-Nigeria.
Camerun-Marocco, l'orario
Camerun-Marocco è in programma oggi, venerdì 9 gennaio, alle ore 20, al Prince Moulay Abdellah Stadium, di Rabat, in Marocco.
Dove vedere Camerun-Marocco in diretta tv
Camerun-Marocco, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Camerun-Marocco, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.