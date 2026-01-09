Dove vedere Camerun-Marocco in tv: l'orario della sfida di El Aynaoui in Coppa d'Africa

Camerun-Marocco mette un palio un posto in semifinale in Coppa d'Africa. Al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat scocca l'ora della sfida valida tra El Aynaoui e compagni e I Leoni Indomabili, valida per i quarti di finale. Il Camerun ci è arrivato eliminando la il Sud Africa (2-1), il Marocco, padrone di casa, battendo 1-0 la Tanzania. Chi passa il prossimo 14 gennaio alle 21, sempre a Rabat, affronterà la vincente di Algeria-Nigeria.