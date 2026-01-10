Roma, N'Dicka torna da Gasperini: l'Egitto elimina la Costa d'Avorio

Nigeria ed Egitto staccano il pass per le semifinali della 35esima edizione della Coppa d'Africa , eliminando rispettivamente Algeria e Costa d'Avorio . Finisce qui, dunque, il torneo di Evan N'Dicka , baluardo difensivo della Roma e della nazionale ivoriana. Passano il turno, invece, Osimhen e Lookman , che affronteranno i padroni di casa del Marocco.

Coppa d'Africa, Nigeria ed Egitto in semifinale. La Roma ritrova N'Dicka

A Marrakech, dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, la Nigeria mette in discesa il quarto di finale contro l'Algeria grazie alle reti di Victor Osimhen e Akor Adams, a segno al 47' e al 57'. 2-0 il risultato finale, con la selezione nigeriana che se la vedrà proprio con il Marocco di Brahim Diaz in semifinale. Partita frizzante ad Agadir, dove l'Egitto di Momo Salah supera la Costa d'Avorio di N'Dicka, portandosi sul doppio vantaggio con Marmoush e Rabia al 4' e al 32'. All'alba dell'intervallo, a riaprire i conti è lo sfortunato autogol di Fatouh. In avvio di ripresa è il solito Salah a calare il tris per la nazionale egiziana, restituendo serenità ai suoi. Nell'ultimo terzo di gara, non basta la rete di Doue agli Elefanti d'Africa per evitare l'eliminazione. Finisce 3-2, con l'Egitto che sfiderà il Senegal di Koulibaly in semifinale. N'Dicka, ora, può tornare alla corte di Gasperini.