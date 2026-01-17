Dove vedere Egitto-Nigeria in tv, l'orario della sfida in Coppa d'Africa

Le due deluse delle semifinali si affrontano un'ultima volta. Egitto e Nigeria si giocano la finale per il 3/4 posto. Le nazionali delle due stelle Salah e Osimhen devono accontentarsi della finalina dopo le sconfitte in semifinale rispettivamente contro Senegal e Marocco, che domenica si sfideranno nella finale della Coppa d'Africa.