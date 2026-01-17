Dove vedere Egitto-Nigeria in tv, l'orario della sfida in Coppa d'Africa
Le due deluse delle semifinali si affrontano un'ultima volta. Egitto e Nigeria si giocano la finale per il 3/4 posto. Le nazionali delle due stelle Salah e Osimhen devono accontentarsi della finalina dopo le sconfitte in semifinale rispettivamente contro Senegal e Marocco, che domenica si sfideranno nella finale della Coppa d'Africa.
Egitto-Nigeria, l'orario
Egitto-Nigeria è in programma oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 17, allo Stade Mohammed V di Casablanca, Marocco.
Dove vedere Egitto-Nigeria in diretta tv
Egitto-Nigeria, valida per le semifinali di Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Egitto-Nigeria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sportitalia, tramite app e browser. Partita disponibile sull'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, e sul sito ufficiale sportitalia.it, nella sezione dedicata agli eventi live. Potrete seguire la partita di oggi anche in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.