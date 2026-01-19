Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Coppa d'Africa, disastro anche in sala stampa: il ct del Senegal con la figlia scappa dalla conferenza

"Mi scuso con il mondo del calcio, ho agito d'impulso", le parole di Pape Thiaw che poi decide di andarsene: ecco cosa è successo
TagsSenegalCoppa Africapape thiaw

Un finale caotico pieno di tensione per la Coppa d'Africa. Non si ferma la bufera sul rigore assegnato al Marocco e poi sbagliato da Brahim Diaz, argomento che sta monopolizzando i discorsi sulla sfida tra Senegal e Marocco. E mentre la squadra di Mané e i suoi tifosi festeggiano il trionfo, dall'altra parte è polemica per quanto accaduto nel recupero dei tempi regolamentari e per la decisione di Pape Thiaw, ct del Senegal.

Senegal, il ct chiede scusa: "Azione inaccettabile"

Dopo il rigore dubbio assegnato al Marocco, è stato proprio Thiaw ad invitare i suoi giocatori a lasciare il campo, incontrando la resistenza di Mané. Sono ormai note le immagini in cui si vede il ct del Senegal richiamare la sua squadra, in protesta contro la decisione dell'arbitro. Una scena che ha causato forti critiche e di cui lo stesso Pape Thiaw ha voluto scusarsi: "Mi scuso con il mondo del calcio - le parole del tecnico nella conferenza stampa dopo il trionfo -. Ho agito d'impulso. Non eravamo d'accordo con la decisione arbitrale, ma guardando indietro, non avrei mai dovuto ordinare ai ragazzi di uscire dal campo. Si può reagire male in un momento di foga, ma avremmo dovuto accettare l'errore dell'arbitro, se di errore si trattava. Riconosco che è stata un'azione inaccettabile e me ne assumo la responsabilità".

Caos Coppa d'Africa, Thiaw scappa dalla sala stampa!

Le scuse, però, non sono bastate e anzi la situazione è diventata estremamente tesa anche in sala stampa. In particolare un gruppo di giornalisti marocchini ha continuato a lamentarsi della controversa decisione di Thiaw, scatenando un acceso confronto. Una situazione così incandescente che il ct del Senegal, che aveva portato con sé la figlia per festeggiare il trionfo, ha deciso di abbandonare la conferenza in anticipo, scappando dalla sala stampa dopo le ripetute provocazioni e richieste dei giornalisti. Una finale caotica non solo in campo, ma anche fuori.

