Caos finale Coppa d'Africa, multe e squalifiche a Senegal e Marocco: le decisioni su giocatori e allenatori

Coppa d'Africa, stangata per il ct senegalese Thiaw. Ecco tutte le sanzioni dopo la finale

Caos Coppa d'Africa, tra proteste e abbandono del campo in finale. Quanto successo in Marocco in occasione dell'ultimo atto del torneo continentale, costa al commissario tecnico del Senegal cinque giornate di squalifica e una multa da 100mila dollari. Pape Thiaw, infatti, è stato formalmente sospeso dalla Confederazione africana di calcio per gli incidenti che hanno caratterizzato il match poi vinto dalla nazionale senegalese contro i padroni di casa. Su invito dello stesso ct, Mendy e compagni avevano abbandonato il campo per protestare contro la decisione dell'arbitro, supportata dal VAR, di assegnare un rigore al Marocco proprio al tramonto dei tempi regolamentari. I tifosi infuriati hanno anche tentato di fare invasione di campo. Poi, l'errore del marocchino Brahim Diaz e la successiva vittoria del Senegal ai supplementari con la rete di Gueye. Ora, Thiaw è stato sospeso dalla CAF per "condotta antisportiva, violazione dei principi di fair play e integrità e danno all'immagine del calcio". Due turni di squalifica anche per gli attaccanti del Senegal Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr, attualmente protagonisti in Premier League. Loro, nello specificol, per "condotta antisportiva nei confronti dell'arbitro". Ammenda da 615mila dollari alla Federcalcio del Senegal "per il comportamento inappropriato dei suoi tifosi", che ha danneggiato l'immagine del calcio. Sanzioni anche tra i marocchini: due giornate di squalifica al difensore del Psg Achraf Hakimi, tre a Ismaël Saibarie. Multa anche alla Federazione marocchina. Le sanzioni saranno valide a partire dalle qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027.