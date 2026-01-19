Brahim Diaz devastato, tra Spagna e Marocco milioni di critiche: "Non sei Zidane, cosa hai fatto?"

SPAGNA (MADRID) - A undici metri della gloria si è trasformato in un incubo il sogno di Brahim Diaz e del Marocco, che da padrone di casa ha visto sfumare sul più bello il trionfo in Coppa d'Africa nella folle finale vinta a Rabat dal Senegal. E sul banco degli imputati, il giorno dopo, c'è proprio l'attaccante del Real Madrid che in un clima surreale ha sbagliato un calcio di rigore all'ultimo secondo dei tempi regolamentari.

Brahim Diaz devastato dopo l'errore in Coppa d'Africa

Presentatosi sul dischetto al 90+12', con il Senegal uscito dal campo per protesta dopo l'assegnazione del rigore al Marocco e poi tornato in campo, Brahim Diaz ha cercato il 'cucchiaio' senza riuscire a beffare il portiere avversario Mendy. Un errore pesantissimo per l'ex Milan, rimproverato anche dal ct marocchino Regragui che lo ha poi sostituito nel corso dei supplementari, conclusi con la festa dei senegalesi andati in gol al 94' con Gueye. Devastato invece Diaz, con gli occhi lucidi e lo sguardo perso nel vuoto anche quando il presidente della Fifa Gianni Infantino gli ha consegnato il premio di capocannoniere del torneo (5 gol in 7 partite), provando invano a consolarlo.

Dalla Spagna al Marocco: bufera sull'attaccante del Real

Impietose però, in Spagna e in Marocco come nel resto del mondo, le critiche di tanti tifosi e di diversi addetti ai lavori: "Se lo rimprovererà per tutta la vita - ha detto il tecnico francese Regis Brouard ai microfoni di 'RMC Sports' -. Calciare un rigore così è una mancanza di rispetto per la partita, per la finale, per il continente, per l'allenatore e per la squadra". Dure anche le parole, riportate dagli spagnoli di 'As', pronunciate dall'ex calciatore olandese di origine marocchina Khalid Boulahrouz: “Puoi aver segnato cinque gol ma non sei Zidane, né Ronaldo o Hakimi. Non hai quello status". A smentire invece con fermezza le voci di un errore volontario, frutto di un 'accordo' tra le due squadre, è stato il portiere senegalese Mendy: "Siamo seri - ha detto dopo la finale di Rabat ai microfoni di 'beIN Sports' -. Lui voleva segnare e io ho fatto il mio lavoro parando. Niente di più".