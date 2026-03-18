Evra al veleno contro la CAF: "La Coppa d'Africa ha perso credibilità". Poi risponde ai commenti razzisti

Dopo il primo video continua: "Ai razzisti dico che sono degli imbecilli"

Il primo video di Evra ha fatto molto scalpore sui social, attirando numerosissimi commenti razzisti ai quali il calciatore ha voluto rispondere con un secondo video. In questo video si è espresso con parole molto dure contro i razzisti, ribadendo ancora la sua posizione sulla CAF: "Bene, vedo che il mio video sta facendo molto rumore. Spiegherò ad alcuni imbecilli che non capiscono. Il Senegal è uscito dal campo, è vero. Quindi, doveva essere squalificato. Ma l'arbitro ha fatto riprenderela partita. Quindi è per questo che questo circo non si ferma, è lui che ha iniziato tutto. Entrambe le parti hanno ragione. Ma alla fine, la partita è stata rigiocata. E oggi, dopo due mesi, ci fanno credere che adesso il Marocco è campione? E la gente dice: 'Perché farsi il fegato amaro?'. Non ho il fegato amaro, non esiste. Poi vedo dei messaggi, gente che invia delle scimmie. Io dico che la scimmia è gracile. Dovete mettere il gorilla! Il gorilla è arrabiato. Ci sono degli imbecilli che non capiranno mai. Dal momento in cui ho visto che la partita è stata rigiocata, l'arbitro ha reso questa Coppa d'Africa ridicola. E oggi non fate male solo al Senegal, fate male alla Coppa d'Africa, è l'intera Africa che perde. E ragazzi, sapete che io non ho paura. A 17 anni mi lanciavano le banane quando giocavo in Italia a Marsala. Non mi tocca per niente, per niente. I love this game! Che Dio vi benedica".