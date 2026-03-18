Evra al veleno contro la CAF: "La Coppa d'Africa ha perso credibilità". Poi risponde ai commenti razzisti
Patrice Evra, ex United e Juve, si è espresso sui suoi social sulla controversa decisione presa dalla CAF di assegnare la Coppa d'Africa al Marocco due mesi dopo la vittoria del Senegal. Il difensore francese ha pubblicato due video sui suoi canali social, dove si scaglia prima contro l'arbitro, poi contro la Confederation Africaine de Football, affermando che la decisione presa è uno scandalo.
Evra senza peli sulla lingua dopo la decisione della CAF: "Dov'è l'arbitro?"
Evra, non ha preso particolarmente bene la decisione della CAF di assegnare la Coppa d'Africa al Marocco a tavolino, a discapito del Senegal che l'ha vinta sul campo. questo il suo sfogo sui social: "Sono appena atterrato, accendo il telefono e vedo che il Marocco è campione d’Africa. Bene, fratelli marocchini, vi voglio bene, vi voglio bene, ma a un certo punto non bisogna esagerare. Abbiamo visto tutti con i nostri occhi che il Senegal ha vinto. Ma c'è una domanda che mi pongo: perché nessuno parla dell’arbitro? Dov’è questo arbitro? Ho giocato delle partite e quando la squadra era in ritardo di 30 minuti, vincevamo a tavolino 3-0. Ma bisognava che tutta la squadra, tutti i giocatori, uscissero dal rettangolo verde. E di questo non sono ancora sicuro. Quindi non so bene su cosa si basino".
Lo sfogo di Evra continua: "Decisioni come queste sono uno scandalo"
Evra poi continua lo sfogo, si congratula con il Marocco e con i marocchini ma appare chiaramente contrariato, parlando di disastro e tristezza: "Penso che la Coppa d'Africa abbia davvero, ma davvero, perso tutta la sua credibilità, è una tristezza. La gente ride della Coppa d'Africa, ma qui non c’è niente da ridere. Due mesi dopo il Marocco è campione. Congratulazioni, congratulazioni al Marocco. Spero che vi godrete questo trofeo, ma è una vergogna per il calcio africano. Non ho parole. In realtà non ho parole perché anche quando ho visto la notifica ho pensato che fosse un pesce d’aprile. Ma in ogni caso, i veri campioni sono il Senegal, e resterà il Senegal per tutte le persone che hanno assistito a questa partita. Che disastro. L'arbitro ha fatto rigiocare la partita, ed è stata vinta sul campo. Niente ci sorprende più nel calcio, è per questo che guardo meno calcio perché, decisioni come queste sono uno scandalo. Ma è la vita."
Dopo il primo video continua: "Ai razzisti dico che sono degli imbecilli"
Il primo video di Evra ha fatto molto scalpore sui social, attirando numerosissimi commenti razzisti ai quali il calciatore ha voluto rispondere con un secondo video. In questo video si è espresso con parole molto dure contro i razzisti, ribadendo ancora la sua posizione sulla CAF: "Bene, vedo che il mio video sta facendo molto rumore. Spiegherò ad alcuni imbecilli che non capiscono. Il Senegal è uscito dal campo, è vero. Quindi, doveva essere squalificato. Ma l'arbitro ha fatto riprenderela partita. Quindi è per questo che questo circo non si ferma, è lui che ha iniziato tutto. Entrambe le parti hanno ragione. Ma alla fine, la partita è stata rigiocata. E oggi, dopo due mesi, ci fanno credere che adesso il Marocco è campione? E la gente dice: 'Perché farsi il fegato amaro?'. Non ho il fegato amaro, non esiste. Poi vedo dei messaggi, gente che invia delle scimmie. Io dico che la scimmia è gracile. Dovete mettere il gorilla! Il gorilla è arrabiato. Ci sono degli imbecilli che non capiranno mai. Dal momento in cui ho visto che la partita è stata rigiocata, l'arbitro ha reso questa Coppa d'Africa ridicola. E oggi non fate male solo al Senegal, fate male alla Coppa d'Africa, è l'intera Africa che perde. E ragazzi, sapete che io non ho paura. A 17 anni mi lanciavano le banane quando giocavo in Italia a Marsala. Non mi tocca per niente, per niente. I love this game! Che Dio vi benedica".
Patrice Evra, ex United e Juve, si è espresso sui suoi social sulla controversa decisione presa dalla CAF di assegnare la Coppa d'Africa al Marocco due mesi dopo la vittoria del Senegal. Il difensore francese ha pubblicato due video sui suoi canali social, dove si scaglia prima contro l'arbitro, poi contro la Confederation Africaine de Football, affermando che la decisione presa è uno scandalo.
Evra senza peli sulla lingua dopo la decisione della CAF: "Dov'è l'arbitro?"
Evra, non ha preso particolarmente bene la decisione della CAF di assegnare la Coppa d'Africa al Marocco a tavolino, a discapito del Senegal che l'ha vinta sul campo. questo il suo sfogo sui social: "Sono appena atterrato, accendo il telefono e vedo che il Marocco è campione d’Africa. Bene, fratelli marocchini, vi voglio bene, vi voglio bene, ma a un certo punto non bisogna esagerare. Abbiamo visto tutti con i nostri occhi che il Senegal ha vinto. Ma c'è una domanda che mi pongo: perché nessuno parla dell’arbitro? Dov’è questo arbitro? Ho giocato delle partite e quando la squadra era in ritardo di 30 minuti, vincevamo a tavolino 3-0. Ma bisognava che tutta la squadra, tutti i giocatori, uscissero dal rettangolo verde. E di questo non sono ancora sicuro. Quindi non so bene su cosa si basino".