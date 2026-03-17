Incredibile: tolta la Coppa d'Africa al Senegal, vince il Marocco a tavolino. I dettagli di una decisione storica

Dichiarata la sconfitta a tavolino del Senegal , dopo la finale della Coppa d'Africa contro il Marocco . La CAF ha dunque deciso di togliere il trofeo vinto sul campo da Mané e compagni per consegnarlo ai padroni di casa. Una decisione molto discussa, dopo la finale di mesi fa ancora più incredibile . Riepilogando, sul risultato di 0-0, l'arbitro in pieno recupero assegna un rigore in favore del Marocco discutibile. Il Senegal non ci sta, il suo commissario tecnico invita tutti a uscire per non far concludere la partita. L'unico a rimanere in campo è Sadio Mané che, almeno in quel momento, salva i suoi dalla sconfitta a tavolino e convince tutti a rientrare in campo. Brahim Diaz calcia il rigore con un pallonetto molto brutto, Mendy blocca facilmente e manda la partita ai supplementari, dove poi il Senegal vincerà sul campo con il super gol di Gueyé.

Finale Coppa d'Africa, sconfitta a tavolino per il Senegal: la nota ufficiale

Decisione clamorosa della CAF, destinata a a creare un precedente molto pericoloso per la giurisprudenza calcistica, giustificata con questo comunicato: "Il Comitato d'Appello della CAF ha deciso che, in applicazione dell'articolo 84 del Regolamento della Coppa d'Africa CAF (AFCON), la Nazionale del Senegal è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Marocco 2025 ("la Partita"), con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Il Comitato d'Appello della Confédération Africaine de Football (“CAF”) ha deciso oggi che, in applicazione dell'articolo 84 del Regolamento della Coppa d'Africa CAF (AFCON), la Nazionale del Senegal è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Marocco 2025 (“la Partita”), con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)".

Le decisioni dopo la finale tra Marocco e Senegal

Dunque, formalmente il Marocco vince la finale della Coppa d'Africa 3-0. In merito al ricorso presentato dalla FRMF sull'applicazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d'Africa CAF (AFCON), il Comitato d'Appello della CAF ha emesso le seguenti decisioni:

- "Il ricorso presentato dalla Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) è dichiarato ammissibile nella forma e il ricorso è accolto."

- La decisione del Comitato Disciplinare delle CAF viene annullata.

- Il Comitato d'Appello della CAF ritiene inoltre che la condotta della squadra senegalese rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d'Africa.

- Il reclamo presentato dalla Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) è accolto.

Violato l'articolo 82 del regolamento della Coppa d'Africa

Si dichiara che la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), attraverso la condotta della sua squadra, ha violato l'articolo 82 del regolamento della Coppa d'Africa.

In applicazione dell'articolo 84 del Regolamento della Coppa d'Africa, la squadra del Senegal viene dichiarata sconfitta a tavolino, con il risultato finale di 3-0 a favore della Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

- Tutte le altre istanze o richieste di provvedimento vengono respinte .

Il Comitato d'appello delle Forze Armate Canadesi ha inoltre stabilito che:

- "Il ricorso presentato nei confronti del signor Ismaël Saibari (giocatore n. 11 della nazionale marocchina) è parzialmente accolto."

- Il Comitato d'Appello della CAF conferma la constatazione che il signor Ismaël Saibari (giocatore n. 11 della nazionale marocchina) ha commesso una condotta scorretta in violazione degli articoli 82 e 83 (1) del Codice Disciplinare della CAF.

- La sanzione imposta al Sig. Ismaël Saibari (Giocatore n. 11 della Nazionale del Marocco ) è modificata in una sospensione di due (2) partite ufficiali CAF, di cui una (1) partita è sospesa.

- La multa di 100.000 dollari statunitensi inflitta al signor Ismaël Saibari (giocatore numero 11 della nazionale marocchina ) viene annullata.

- Il ricorso presentato in relazione all'incidente dei raccattapalle è parzialmente accolto.

- La Commissione d'Appello della CAF conferma la conclusione secondo cui la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) è responsabile della condotta dei raccattapalle durante la partita in questione.

- La multa inflitta alla Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) in relazione all'incidente dei raccattapalle è ridotta a 50.000 dollari.

- Il ricorso presentato in merito all'interferenza nell'ambito della revisione OFR/VAR viene respinto.

- Viene confermata la multa di 100.000 dollari statunitensi inflitta alla Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) per le interferenze nell'area di revisione OFR/VAR.

- Il ricorso presentato in relazione all'incidente con il laser è parzialmente accolto.

- La multa inflitta alla Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) in relazione all'incidente con il laser è ridotta a 10.000 dollari.

- Tutte le altre istanze o richieste di provvedimento vengono respinte.