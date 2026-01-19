Coppa d'Africa, è ancora caos: il Marocco annuncia un reclamo contro il Senegal

Il Marocco vuole agire per via legali. La CAF annuncia: "Saranno presi provvedimenti"

A detta della Federcalcio marocchina, la decisione del Senegal di lasciare il campo e rientrare una decina di minuti dopo "alla luce dell'assegnazione di un rigore "giudicato corretto all'unanimità dagli specialisti" avrebbe, a detta loro, "avuto un impatto significativo sul regolare svolgimento dell'incontro e sulla prestazione dei giocatori". A questo riguardo la Caf ha già annunciato che saranno presi "provvedimenti appropriati". Il presidente della Fifa Infantino, aveva inoltre scritto: "Purtroppo abbiamo assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni 'tifosi', nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto".