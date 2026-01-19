Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa d'Africa, è ancora caos: il Marocco annuncia un reclamo contro il Senegal

Finale infinita dopo le polemiche in campo. La Caf: "Saranno presi dei provvedimenti". Duro anche Infantino: "Tra campo e spalti scene inaccettabili"
3 min
TagsCoppa d'AfricaMaroccoSenegal

La finale di Coppa d'Africa continua a far parlare di sé. Il trionfo del Senegal ai tempi supplementari non è andato totalmente giù ai padroni di casa del Marocco, soprattutto in seguito alla decisione, poi bloccata grazie all'intervento di Mané, di uscire dal campo in seguito all'assegnazione di un calcio di rigore all'ultimo minuto dei tempi regolamentari, poi sbagliato da Brahim Diaz. La Federcalcio marocchina, attraverso una nota ufficiale, ha infatti annunciato che ricorrerà alle vie legali presso la CAF e la Fifa perchè "si pronuncino su quanto messo in atto ieri sera dal Senegal".

Il Marocco vuole agire per via legali. La CAF annuncia: "Saranno presi provvedimenti"

A detta della Federcalcio marocchina, la decisione del Senegal di lasciare il campo e rientrare una decina di minuti dopo "alla luce dell'assegnazione di un rigore "giudicato corretto all'unanimità dagli specialisti" avrebbe, a detta loro, "avuto un impatto significativo sul regolare svolgimento dell'incontro e sulla prestazione dei giocatori". A questo riguardo la Caf ha già annunciato che saranno presi "provvedimenti appropriati". Il presidente della Fifa Infantino, aveva inoltre scritto: "Purtroppo abbiamo assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni 'tifosi', nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Brahim Diaz devastatoCoppa d'Africa, disastro anche in sala stampa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS