Paredes e la coppa America: "Sorpresi da Dybala". Poi risponde a tono a Mbappé

Leandro Paredes sempre più leader. Il centrocampista della Roma , in Nazionale per giocare con l'Argentina la Coppa America, in un'intervista a Espn risponde a tono a Mbappé che aveva definito "gli Europei più difficili della Coppa America". Queste le sue parole: "Penso che ognuno possa dire quello che vuole, ci mancherebbe. Ma non penso sia così. Il Mondiale è chiaramente la competizione più difficile del mondo perché ci sono tutti i giocatori migliori, ma coppa America e Europei sono molto complicate. Io conosco solo la prima competizione, ma credo siano enterambe dure".

Paredes, le parole su Scaloni e Dybala

Paredes è tornato, oltre che sulle sue condizioni, anche sull'assenza dell'amico e compagno Dybala, non convocato a sorpresa per la Coppa America: "Ho parlato con Paulo, la notizia è stata durissima per tutti, inaspettata, ci ha colto tutti di sorpresa. Ma lui è forte". E forti sono anche le decisioni del ct Scaloni, che Paredes stima moltissimo, non solo per la vittoria del Mondiale: "Scaloni ha detto che continuerà, ma con lui direttamente non ne abbiamo parlato. Sarà molto difficile pensare ad una Nazionale argentina senza di lui. Il nostro allenatore è molto chiaro quando si tratta di mostrare la sua idea, è molto frontale”. Infine, Paredes ha parlato della sue condizioni: "Venti giorni prima del Qatar ho avuto un infortunio che non mi ha permesso di raggiungere il 100%, oggi vengo da una stagione molto buona in cui ho giocato tanto. La cosa più importante è che la Nazionale continui a crescere, in mezzo al campo abbiamo giocatori incredibili".