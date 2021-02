Juve-Inter, cosa rischiano Agnelli e Conte dopo la lite

Dopo lo scontro Ibra-Lukaku nel derby di Coppa Italia, monta la polemica per la lite Agnelli-Conte durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Inter . I due sono stati protagonisti di un accesso alterco che ha visto il tecnico nerazzurro mostrare il dito medio prima di entrara negli spogliatoi all'intervallo e il presidente bianconero urlare qualcosa all'indirizzo del salentino al triplice fischio. Ora c'è grande attesa per capire cosa succederà dal punto di vista disciplinare.

Lite Agnelli-Conte, attesa per la sentenza del giudice sportivo

La lite Agnelli-Conte seguirà lo stesso iter di quella Lukaku-Ibra, con la procura Figc che attende di capire se il giudice sportivo di Coppa Italia esaurirà la vicenda con le sue decisioni. La sentenza è attesa per domani, dopo la seconda semifinale tra Atalanta e Napoli. Le strade percorribili sono sostanzialmente due e tutto dipenderà da cosa hanno ascoltato e visto quarto uomo (Chiffi) e ispettori della procura federale in uno stadio vuoto dove tutto rimbomba, e dunque cosa l'arbitro ha messo a referto. C'è un precedente in questo campionato: alcune settimane fa Nedved e Paratici furono inibiti per offese all'arbitro dalla tribuna, sentiti nel silenzio. Se invece a referto non dovesse esser registrato nulla, potrebbe intervenire la procura Figc.

Conte, gesto del dito medio e lite con Agnelli