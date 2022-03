Milan, il messaggio di Shevchenko: "Fermiamo insieme questa guerra"

Milan-Inter, il messaggio di Shevchenko: "Fate sentire il vostro sostegno per la pace"

Era stato annunciato un messaggio di Sheva nel prepartita della gara tra Milan e Inter, e puntualmente è arrivato. A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara, Shevchenko ha rivolto una richiesta a tutte le persone presenti allo stadio, invito che si estende a tutto il popolo italiano: "Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti". Il messaggio, visualizzato sul maxi-schermo di San Siro, è stato forte, deciso e consapevole, una preghiera del Pallone d'Oro 2004 di vicinanza al suo popolo

Milan-Inter, bellissima coreografia a San Siro

Oltre al videomessaggio dell'ex numero 7 del Diavolo, San Siro ha voluto organizzare un'iniziativa autonoma in sostegno del popolo ucraino, che in queste ore sta vivendo l'inferno attaccato dalle forze russe. Sui seggiolini dello stadio sono state infatti posizionate migliaia di bandierine ucraine che sono state sventolate durante l'ingresso dei giocatori. Un gesto simbolico che dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, la solidarietà di tutto il popolo italiano verso un altro popolo d'Europa. Il gesto ha ancora un valore importantissimo nel condannare le violenze russe verso i civili ucraini, con molte città pesantemente colpite dai bombardamenti.