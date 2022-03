Diretta Fiorentina-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Sale l'attesa per la supersfida tra Fiorentina e Juve valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Sarà un Franchi infuocato quello che alle 21 accoglierà l'ingresso delle due squadre e il ritorno da avversario di Dusan Vlahovic. Tra le due tifoserie c'è una rivalità storica e quando in palio c'è il pass per la finale della coppa nazionale, l'adrenalina sale ancora di più. La formazione di Vincenzo Italiano vuole proseguire il bel percorso nella competizione che l'ha vista eliminare avversari di prestigio: dopo i successi contro Cosenza (4-0) e Benevento (2-1), infatti, i gigliati hanno fatto fuori Napoli (5-2 d.t.s.) e Atalanta (2-1). Due soltanto, invece, i turni fin qui disputati dai bianconeri di Massimiliano Allegri che negli ottavi hanno avuto la meglio sulla Sampdoria (4-1) mentre nei quarti hanno battuto 2-1 nel finale il Sassuolo. Tra le avversarie che hanno affrontato la Juventus più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi contro i bianconeri (43% - sei in 14 precedenti); tuttavia i viola hanno vinto solo una delle ultime sei sfide nella competizione contro questa avversaria (3N, 2P), un 2-1 il 5 marzo 2015 grazie a una doppietta di Mohamed Salah (Fernando Llorente a segno per i piemontesi).