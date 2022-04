Juve-Fiorentina 2-0: l'ex Bernardeschi e Danilo mandano Allegri in finale

La Juve raggiunge meritatamente la finale di Coppa Italia battendo 2-0 nella semifinale di ritorno la Fiorentina (l’andata era finita 1-0 per la squadra di Allegri). I bianconeri se la vedranno l'11 maggio contro l’Inter per un Derby d’Italia che stavolta varrà un trofeo.

All’Allianz Stadium la Juve conclude un ottimo primo tempo in vantaggio, grazie ad una rete dell’ex Bernardeschi . Nella ripresa accusa in avvio un po’ di flessione, ma poi gestisce la gara con qualche apprensione solo nel finale (bravo Perin a respingere tutte le minacce) e chiude la partita con Danilo .

Bernardeschi, gol d’autore

Nella Juve in difesa c’è Bonucci. Allegri sceglie Bernardeschi in avanti con Vlahovic e Morata. Italiano risponde con il tridente Ikoné-Cabral-Gonzalez.

La Juve parte benissimo: gli attaccanti bianconeri mettono in grande difficoltà la difesa viola, che spesso rimane altissima, con continui scatti in profondità. Vlahovic, però, non sembra nella sua serata migliore a livello di mira. Al 32’ la squadra di Allegri va meritatamente in vantaggio con Bernardeschi: ottimo cross di Morata che crea il caos nella difesa (male Dragowski), la palla finisce proprio sui piedi dell’ex che con un pallonetto sblocca la partita.

Perin para, Danilo chiude

La Fiorentina parte benissimo nel secondo tempo, sembra un’altra squadra rispetto a quella sempre in difficoltà della prima parte. Ci vuole un grande Perin per impedire ai viola di riportare la gara in parità. Con il passare dei minuti, però, la Juve riprende sicurezza e va vicina al raddoppio con Zakaria, il cui destro violento finisce sul palo. Poi a segno ci va con Rabiot, ma il Var annulla per fuorigioco. La Fiorentina supera lo spavento e prova il tutto per tutto, ma Perin è sempre attento e nel finale i bianconeri blindano la vittoria con il raddoppio di Danilo.

JUVENTUS-FIORENTINA 2-0: TABELLINO E STATISTICHE