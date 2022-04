De Sciglio salta la finale di Coppa Italia. Multa per Juve e Milan

Il giudice sportivo, Alessandro Zampone, ha squalificato per una giornata De Sciglio, già diffidato e ammonito durante la semifinale di ritorno giocata dalla Juventus contro la Fiorentina. Per questo il terzino bianconero dovrà saltare la finale contro l'Inter in programma a Roma l'11 maggio. Multata invece la Juve di tremila euro "per avere suoi sostenitori, al 33' del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in direzione di un calciatore avversario un accendino". Stessa ammenda per il Milan.